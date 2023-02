Mudbuster : l’invention de ce nettoyeur de pattes de chiens fait un carton sur les réseaux sociaux

Vous êtes les heureux propriétaires de chiens et vous les aimez parfois plus que de raison ! Mais il vous arrive aussi de les détester parfois. C’est notamment le cas lorsque votre maison vient d’être nettoyée, que votre sol est nickel et que vous avez le sentiment de posséder une maison bien propre. Votre chien revient tranquillement du jardin ou de sa balade quotidienne et les efforts fournis pour nettoyer le sol sont anéantis en quelques secondes. Le salon ressemble à un champ de bataille avec des traces de pattes dans toute la pièce. Vous remarquerez qu’en général votre chien fera le tour de la table, puis de la pièce avec les pattes crottées, afin de laisser ses traces partout. Il existe pourtant de petits nettoyeurs de pattes pour chien, bien pratiques, si toutefois le chien accepte l’idée. Découverte de ce drôle d’objet qui cartonne sur TikTok.

Le MudBuster

Il fait un petit carton sur TikTok et également l’objet de nombreuses vidéos de ceux qui l’ont acheté. Ce petit accessoire nettoie les pattes de votre chien en quelques secondes. Cette invention pourrait bien vous changer la vie, surtout si votre poilu a l’habitude de grimper sur le canapé. Concrètement, le MudBuster se présente comme une coupelle dans laquelle se trouvent de petites brosses en silicone douces. Fonctionnant sans électricité, les brosses vont tourner pour nettoyer la patte du chien par une simple rotation manuelle. Par ailleurs, il est évidemment prévu pour ne pas blesser l’animal et effectuer un nettoyage en douceur.

Comment l’utiliser ?

Avant d’utiliser le MudBuster, il faudra habituer votre chien dès que possible à cet étrange appareil. Il suffit de le remplir d’eau mélangée avec du savon hypoallergénique de préférence. C’est à ce moment-là qu’il faut insérer la patte du chien et de la tamponner. En quelques secondes, la patte sale du chien ressort propre et désinfectée ! Les internautes qui ont acheté cet accessoire trouvent que c’est une invention révolutionnaire.

Attention aux challenges animaliers sur TikTok !

Depuis quelques semaines, des vétérinaires et des comportementalistes animaliers s’alarment, à juste titre, sur certaines pratiques des Tik Tokers ! Vous avez tous regardé ces vidéos qui montrent un chat déguisé en renne ou un chien habillé d’un t-shirt. Les propriétaires s’amusent à grimer leurs animaux pour faire le buzz. Sarah Jeannin, docteure en éthologie, explique que ces situations sont créées pour faire plaisir au maître, mais en aucun cas à l’animal. Elle considère ces pratiques comme de la maltraitance animale qui peut causer du stress, voire rendre certains animaux agressifs ou dépressifs.

L’éthologue explique qu’il ne faut pas hésiter à signaler ces comptes, afin que cesse cette forme de maltraitance. Rassurez-vous, lui nettoyer les pattes n’est pas de la maltraitance, il faudra cependant l’habituer à ce nouvel objet pour qu’il ne devienne pas une contrainte. Si vous aviez l’habitude d’utiliser une serviette en éponge, pour lui essuyer les pattes, vous devriez simplement l’habituer doucement à ce nouvel objet.

