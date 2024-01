Poêle à Granulés : quelle consommation de pellets pour une maison de 90 m² ?

Lorsque l’on souhaite investir dans un poêle à pellets de bois, il y a quelques notions à connaître avant l’achat. Choisir la puissance de son poêle en fonction de la surface à chauffer est une notion importante. C’est aussi le cas de la consommation de pellets à prévoir pour votre surface chauffée. La taille moyenne des logements habités a augmenté légèrement, notamment dans les maisons individuelles et les logements anciens, explique le ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires (93,2 m² en moyenne en 2020, contre 92,3 m² en 2013). Cela va évidemment faire varier les coûts annexes à ajouter au budget consacré à l’installation de votre poêle à bois. Votre maison dispose d’une surface de 90 m², voici la quantité de pellets à prévoir, et le type de poêle à granulés qu’il vous faudra choisir. Cette recommandation est variable selon votre utilisation, et la température de confort qui vous convient le mieux.

Quel stock de pellets prévoir pour une surface de 90 m² ?

La norme de consommation étant d’approximativement un kilo de pellets par heure de chauffage, un sac de 15 kilos durera donc une journée (hors nuit). Cependant, la consommation de pellets augmente proportionnellement à la puissance de l’équipement. Par exemple, pour un poêle de petite puissance (6 kW), la consommation se situe autour de 1,4 kg par heure et est d’environ 2,6 kg par heure un poêle ou une chaudière plus performante (13 kW). Néanmoins, la consommation dépend également de vos besoins, de votre appréciation de la chaleur et du réglage de votre poêle. Un dernier élément à considérer : la qualité de vos pellets, qui s’ils sont certifiés DIN+ ou EN+ se consumeront moins rapidement que les autres, comme ceux que vous fabriquez vous-même, par exemple.

Quel type de poêle à granulés prévoir pour une surface de 90 m² ?

La consommation de pellets de bois dépend de la puissance de votre poêle. Cependant, il faut aussi choisir le « bon poêle » pour la « bonne surface ». Un poêle trop puissant ne serait pas exploité au maximum de ses capacités et vous couterait plus cher. À l’inverse, un poêle de petite puissance ne permettrait pas de vous chauffer, et vous consommeriez beaucoup trop de granulés de bois.

Pour une maison mal isolée construite avant 1980 : sur ce type d’habitation, aucun poêle à bois n’est assez puissant pour chauffer une surface de 90 m². Même en optant pour un modèle de 13 kW, vous pourriez chauffer au maximum 70 m².

Pour une maison peu isolée construite de 1980 à 1990 : un poêle de 10 kW pourra suffire à chauffer cette surface.

Pour une maison moyennement isolée construite de 1990 à 2000 : un poêle de 7 kW ou 8 kW conviendra pour chauffer 90 m² de surface.

Pour une maison parfaitement isolée, construite après 2000, un petit poêle de 6 kW labellisé Flamme Verte 7 étoiles tout de même permettra de chauffer cette grande surface.

Pourquoi faut-il absolument choisir la bonne puissance de poêle ?

Ne négligez jamais la puissance de votre poêle par rapport à la surface à chauffer. Si vous le prenez trop puissant, la dépense d’installation sera plus importante, et vous ne l’exploiterez pas au maximum. À l’inverse, si votre poêle ne l’est pas assez, vous ne pourriez pas profiter d’un chauffage correct, surtout s’il est votre système de chauffage central. Dans le cas d’un poêle à bois comme chauffage d’appoint, il est possible de choisir une puissance moins importante que celle recommandée, car vous comblerez avec votre système électrique ou au gaz. Par exemple, un petit poêle de 6 kW sera parfait pour une utilisation occasionnelle, lors de grand froid, ou juste pour le plaisir d’un feu de bois. Cette estimation vous semble-t-elle juste ? Quelle est votre consommation pour cette surface ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .