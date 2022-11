Polyter : l’invention d’un granulé innovant qui fait pousser les arbres plus vite avec moins d’eau

Philippe Ouaki Di Giorno est un agronome, passionné du végétal, et de l’arbre depuis son enfance. À six ans déjà, le fait de devoir attendre des années pour voir un arbuste grandir l’interroge. Plus tard, il décidera de consacrer sa vie à étudier les arbres, de la cime jusqu’aux racines. À force de recherches, l’homme originaire du Gers trouve une solution appelée Polyter, et son invention est révolutionnaire. Polyter est une espèce de « granulé magique », qui sert de réservoir d’eau et de garde-manger à la plante. Une solution qui, avec le réchauffement climatique qui se fait déjà sentir, pourrait vraiment révolutionner les forêts. Découverte !

Quels sont les fondements de son invention ?

Les travaux de Philippe Ouaki Di Giorno portent sur ce que l’on appelle le Potentiel Génétique Latent et prouve que tout être vivant sur Terre, possède ce potentiel… Ainsi, pour lui, la capacité à se révéler dépend de son mode alimentaire et environnemental. Il explique dans une interview accordée à PresseLib : « Je suis dans son optimisation, de façon à permettre au végétal de pousser plus rapidement, même avec une très faible quantité d’eau, tout en le sublimant, sans qu’il s’agisse de dopage. »

Polyter qu’est-ce que c’est ?

La solution de Philippe Ouaki Di Giorno se traduit par de petits granulés qui se composent d’une solution concentrée, secrète, biodégradable en moins de cinq ans… Les granulés viennent alors fusionner avec la masse racinaire et multiplient sa croissance par cinq. La solution consiste en des hydro-rétenteurs, des fertilisants et activateurs de croissance et l’agronome a déjà largement testé sa solution. Depuis 2012, l’homme affirme avoir reforesté une partie de la Nouvelle-Calédonie, dans des zones jugées inaptes à recevoir des végétaux. Il a aussi planté des arbres endémiques, un peu partout dans le monde : au Sénégal, sur la Grande Muraille, pour 1 million d’arbres, ou en Israël, où il a replanté du safran, considéré aujourd’hui comme l’une des plus puissantes plantations.

“Polyter® permet d’économiser au minimum de 50 à 80% de la consommation d’eau, augmenter les surfaces cultivées en diminuant les apports en eau tout en réduisant la consommation des fertilisants de 30 à 50 %. Augmenter les surfaces cultivées en diminuant les apports en eau, accélérer les cycles culturaux de 1 , 5 à 3 fois et optimiser le rendement, la qualité et la tenue des productions. La reprise des jeunes arbres avoisine les 100% et ceux sous tous types de sols et de climats, en permettant aux arbres d’avoir un développement au niveau de la masse foliaire et de la production, plus rapidement qu’un arbre sans Polyter®.” Polyter

Comment ça marche ?

Bien sûr, nous ne connaîtrons pas le secret de fabrication du Polyter, qui se présente comme le seul hydro-fertilisant capable de restituer à la plante l’eau et les fertilisants dont elle a besoin. Les agriculteurs ou sylviculteurs qui l’utilisent, expliquent que le granulé se gonfle au contact de l’eau pour se transformer en gélatine contenant tous les éléments de nutrition. Ils permettent d’abord un meilleur ancrage des racines au sol, mais également une meilleure résistance au stress hydrique. Un demi-litre d’eau sur les Polyter correspond à 2.5 litres d’eau en arrosage classique… Les granulés apportent donc l’eau en fonction des besoins de la plante, tout en les nourrissant par la racine.

Un succès tardif…

Quand Philippe Ouaki Di Giorno a inventé le Polyter 25 ans auparavant, il souhaitait simplement améliorer la vie des peuples qui dépendent des cultures. Leur apporter plus rapidement de quoi se nourrir, exploiter, et s’assurer un revenu. Aujourd’hui, le Polyter devient un enjeu agricole primordial ! Les prix des engrais ont flambé, et des pays entiers s’intéressent à cette invention. Ne désirant pas encourager l’agriculture intensive, mais juste “fédérer des gens autour d’une agriculture raisonnable, raisonnée, et pérenne, et de garantir la sécurité alimentaire dans le monde”, il n’a pas souhaité breveter son invention… Une belle preuve d’humanisme, non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Polyter.