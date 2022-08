Potty Pal : Il invente un dispositif innovant pour aider son chien paralysé à vivre plus longtemps

Lorsque nos chiens vieillissent, ils peuvent, comme nous, humains, rencontrer des problèmes médicaux comme celui de ne plus pouvoir se soulager sans aide extérieure. John Thomerson est un jeune homme fou de sa chienne Daisy, un terrier à poil dur. En 2017, une myélopathie dégénérative est diagnostiquée chez sa fidèle amie. Cette maladie affecte la moelle épinière et finit par provoquer la paralysie des membres postérieures. Daisy ne peut donc plus marcher seule, ni faire ses besoins naturels. Toute la famille aide Daisy au quotidien car mis à part cette maladie, elle est en pleine forme. Après plusieurs mois passés à soulever cette chienne, les maîtres sont usés, fatigués par les allers-retours incessants pour les besoins de leur animal de compagnie. Deux personnes sont nécessaires pour qu’elle se soulage: l’une la tient debout pendant que l’autre appuie sur la vessie. L’euthanasie guette la chienne, mais la famille ne peut s’y résoudre. C’est alors que le fils de la famille, John, invente un dispositif qui va permettre à Daisy d’être un peu plus autonome et de continuer à vivre. Découverte !

Pourquoi cette invention ?

Diane Thomerson, la maîtresse de Daisy, raconte que cette corvée leur donnait, à elle et à son mari Doug, des douleurs au dos et qu’ils ont essayé divers dispositifs de mobilité, sans résultats probants. Ils décident alors de l’inventer eux-mêmes. John explique qu’il ne lui a fallu qu’une minute pour dessiner une solution adéquate. Son invention permet de maintenir le chien en position debout, le protégeant ainsi des infections causées par le port d’une couche hygiénique, seule solution qu’ils avaient finalement retenue. Il faut cependant toujours quelqu’un pour appuyer sur sa vessie, mais il n’est plus nécessaire de la porter. John Thomerson invente alors ce qu’il nomme le “Potty Pal”.

Comment ont-ils conçu le Potty Pal ?

Le jeune homme, aidé par son père, a construit un prototype du Potty Pal et l’a testé pendant les deux dernières années de la vie de Daisy. Diane déclare au sujet de ce système : “Nous sommes incroyablement heureux que l’invention de notre fils ait permis à Daisy de vivre plus longtemps et nous ait évité de recourir à l’euthanasie.” Aujourd’hui, John travaille avec des mentors de l’université de Floride pour développer son invention en vue d’une production de masse, et il espère que son invention aidera d’autres chiens comme Daisy.

De cette invention, naît une entreprise…

Depuis mai 2021, le jeune homme de 36 ans a officiellement fondé Pet HealthCare Innovations. Cette création d’entreprise lui permet désormais de se concentrer sur le concept du Potty Pal, mais également de l’améliorer, et de le rendre accessible à tous les chiens qui en auraient besoin un jour. La version inventée pour Daisy était en bois; aujourd’hui, le Potty Pal est en métal et se dote d’un système de bouton poussoir qui lui permet de s’adapter à toutes les tailles de chiens. Le 14 juin dernier, l’Académie nationale des inventeurs a nommé M. Thomerson inventeur de la prochaine génération pour son travail sur le Potty Pal. Il a également gagné près de 15 000 dollars grâce à diverses subventions et bourses d’études. Il prévoit d’utiliser cet argent pour faire breveter sa conception finale. Nous lui souhaitons toute la réussite possible. Comme quoi, l’amour pour un chien peut aussi faire des merveilles en matière d’invention !