Produire de l’électricité à partir de la neige, l’invention folle d’une équipe de chercheurs japonais

Les sources d’énergies renouvelables sont traditionnellement le soleil, le vent ou l’eau. Au Japon, des chercheurs de la ville d’Aomori s’intéressent à une autre ressource naturelle pour produire de l’électricité : la neige. Aomori est une ville située à 715 km au nord du Tokyo, la capitale et cette ville est dénommée la ville la plus enneigée du Japon. Dans cette ville, il tombe entre 10 à 15 m de poudreuse chaque année. La source de production est donc disponible à grande échelle. Dans cette ville, les chercheurs travaillent sur l’invention d’une méthode qui fournirait un approvisionnement énergétique durable pour créer de l’électricité. Ainsi, il sera plus facile de faire face aux éventuelles pénuries ou coupures d’électricité. Découverte.

Trop de neige, un problème majeur au Japon

En 2022, il est tombé tellement de neige à Aomori que les autorités ont dû dépenser 46 millions de dollars pour s’en débarrasser et sécuriser les routes, les trottoirs ainsi que les bâtiments publics. Quant aux habitants de la ville, ils se débarrassent de cette neige en la collectant, puis en la jetant dans la mer. Une solution écologique, mais qui demande du temps et de l’argent. Une équipe de chercheurs, de la start-up informatique Forte basée à Aomori et de l’Université des électro-communications (UEC, Tokyo), proposent désormais une solution intéressante au problème de la neige.

En effet, ils estiment que cette neige embarrassante pourrait être utilisée pour produire de l’électricité propre et financièrement abordable. Pour réaliser leurs premiers tests, ils ont utilisé une piscine d’un bâtiment scolaire à l’abandon. De plus, ils pensent que cette nouvelle manière de produire de l’électricité verte pourrait être une solution vers l’indépendance énergétique du Japon. Non seulement cette alternative sera favorable à ce pays, mais également à d’autres pays qui dépendent, par exemple, de la Russie ou de l’Ukraine actuellement en conflit armé.

Comment peut-on produire de l’électricité avec de la neige ?

Il est possible de produire de l’électricité avec de la neige à l’aide d’un dispositif appelé « générateur thermoélectrique ». Ce type de générateur utilise la différence de température entre deux surfaces pour créer un courant électrique. Les chercheurs utiliseront donc des tubes thermiques qui amèneront l’air froid provenant de la neige stockée et l’air chaud provenant de l’extérieur, vers un liquide de refroidissement contenu dans le tube. La différence de température génère alors un courant de convection dans le liquide de refroidissement de la turbine. Le courant fera ainsi tourner la turbine qui produira de l’électricité. Les chercheurs estiment que cette méthode de production pourrait être similaire, en termes de rendement, à celui d’une centrale solaire. « Plus les différences de température sont importantes, plus l’efficacité de la production d’électricité est grande », déclarait Koji Enoki, l’un des chercheurs lors d’une interview accordée au site Nikkei Asia.

Est-ce vraiment une méthode efficace ?

Cette méthode peut se révéler efficace à condition que d’énormes quantités de neige soient disponibles et utilisées. La production d’électricité à partir de la neige n’est actuellement pas une méthode viable pour répondre aux besoins en énergie à grande échelle. Cependant, les scientifiques japonais affirment qu’en traitant de grandes quantités de neige, il serait possible d’alimenter une turbine pour produire de l’électricité gratuite. C’est aussi ce qu’assuraient des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA), en 2019. Ils avaient mis au point un autre dispositif capable de produire de l’électricité à partir de la neige. Une invention qui ne permettait de générer que très peu d’électricité. Au Japon, les chercheurs espèrent bien pouvoir prouver le contraire et effectueront des tests jusqu’à fin mars, date à laquelle, les neiges commenceront à fondre naturellement.