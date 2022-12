Il invente un vélo chasse-neige pour dégager les pistes cyclables abandonnées par la municipalité

Noël 2022 n’aura pas été très froid, et même plutôt très doux, avec des températures largement au-dessus de 0° C. Ce qui ne fut pas réellement le cas dans d’autres pays du monde. En effet, aux États-Unis, un cyclone polaire a fait plusieurs morts, et fait chuter les températures comme jamais, elles n’avaient chuté. Des ressenties jusqu’à −55° C, la circulation interdite dans certains états, le courant coupé pour des millions de foyers. Et de la neige à foison ! Au Canada, la neige est une habitude, et cela donne parfois des idées d’inventions à certains amateurs de Système D ! Phil Marciniak est l’un de ces inventeurs un peu fous, qui a fabriqué un chasse-neige avec son vélo cargo. Présentation.

Une invention un peu folle, mais utile !

Phil Marciniak est réparateur en électroménager et passionné de bricolage. En inventant son chasse-neige maison pour son vélo, il est paré pour les chutes de neige à venir, et il l’utilise pour déneiger les pistes cyclables et les trottoirs autour de chez lui. Alors que la plupart des cyclistes ont rangé leurs vélos, après que 30 centimètres de neige, soient tombés en quelques heures, au contraire, Phil a, lui, enfourché son vélo cargo pour essayer en conditions réelles sa géniale invention ! « Cela fonctionne plutôt bien, je suis surpris », a-t-il expliqué à la chaine de télévision CBC.

Comment a-t-il fabriqué son vélo cargo « chasse-neige » ?

Pour réaliser son chasse-neige, il a simplement coupé un gros baril en deux pour former des pelles, puis a attaché ce dispositif à l’avant de son vélo cargo. Il a patiemment attendu que vienne la neige pour l’essayer. Dès la première accumulation de neige, il a donc enfourché son invention et serait parvenu à déneiger 16 km de pistes cyclables et trottoirs en quelques heures seulement, du côté de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, province du Canada. Son vélo cargo électrique fonce à 23 km/h, ce qui permet de déneiger vite, bien, et presque sans effort. Une balade de santé pour l’inventeur, mais une balade qui profite à tous, et qui délestent les services municipaux de quelques kilomètres de route à déneiger !

D’après ses déclarations, l’homme a fabriqué entièrement son vélo cargo qu’il présente comme un « vélo-charrue ». La roue avant de son vélo, est alimentée par une batterie lithium-ion transportée dans la boîte à bagages et son vélo est monté sur une bicyclette cargo de fabrication artisanale qui sert de principal moyen de transport à son entreprise d’électroménager. Il aurait parcouru environ 60 000 km et réalisé des milliers d’interventions chez ses clients avec cette étrange invention, soit environ 30 tonnes de CO₂ dans l’atmosphère en moins pour l’entreprise de réparation d’électroménagers. « J’estime qu’en l’utilisant à la place d’un fourgon commercial, j’ai empêché approximativement 30 tonnes de CO₂ d’être rejetées dans l’atmosphère », explique Marciniak au journal Vancouver Sun.

Un message politique aussi ?

En inventant son vélo cargo chasse-neige pour les voies piétonnes et cyclables, il entend aussi transmettre un message aux services de la ville. Lorsque les services techniques déneigent les routes, la priorité est toujours donnée aux automobilistes. Et pire encore, la neige chassée des routes, vient ensevelir les trottoirs et pistes cyclables, ignorant lamentablement le besoin de ces deux catégories d’usagers de la route.

Las de voir son propre trottoir enseveli à chaque passage du chasse-neige municipal, il a décidé de prouver qu’il existait des moyens de déneiger aussi les endroits où les automobilistes ne passent pas ; et qu’il ne fallait surtout pas les oublier. Alors que ses amis l’encouragent à déposer un brevet pour son invention et en tirer des bénéfices commerciaux, l’inventeur, lui, va plutôt proposer une vidéo gratuite pour construire son vélo cargo chasse-neige. Un beau geste, non ? Vous pouvez le suivre sur Twitter @PhilipMarciniak. Plus d’informations : sustainawave.ca