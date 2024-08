Retours de vacances : comment consommer le moins possible avec une climatisation ?

Alors que nous arrivons à la fin du mois d’août et que la rentrée approche, les températures extérieures sont caniculaires ! Les alertes météorologiques à la canicule se multiplient dans la plupart des départements métropolitains, avec ce 11 août 2024, avec 25 départements en orange, les autres en orange, et seulement 12 départements du nord-est en vert, dispensés de canicule. Les retours de vacances se feront donc sous une chaleur écrasante, et avec les climatisations qui tourneront à plein régime dans les voitures. On entend souvent dire que l’on consomme deux fois plus de carburant avec une climatisation, que sans ! Est-ce la réalité, ou une idée reçue ? Je vous explique tout immédiatement.

La climatisation, une invention assez récente !

Souvenez-vous de la climatisation, il y a quelques années : fenêtres grandes ouvertes, bras à la portière, et bouteilles d’eau dans la glacière à volonté ! La première climatisation en voiture a été installée en 1939 avec l’automobile Packard, et la Chrysler Impérial fut la première à en être équipée en série. Aujourd’hui, la climatisation n’est quasiment plus une option, mais un équipement de série. Toujours est-il que, de nos jours, nous usons et abusons de la clim au moindre coup de chaud. Je vous rassure, ce n’est pas mon cas, je la coupe dès que je monte dans la voiture, je préfère descendre les vitres !

L’utilisation de la clim a-t-elle un impact sur la consommation de carburant ?

Oui, évidemment puisqu’elle demande des performances supplémentaires au moteur. Concrètement, lorsque vous allumez la clim, elle utilise la puissance de votre moteur pour entraîner son compresseur. Le moteur de la voiture étant plus sollicité, il consomme un peu plus de carburant que sans climatisation. Les spécialistes estiment que la consommation supplémentaire de carburant est de 10 à 20 % en fonction de votre style de conduite. Plutôt 10 % si vous êtes un conducteur écoresponsable, et environ 20 % si vous êtes un fou du volant. De plus, vous consommerez plus de carburant avec une clim allumée en ville, avec des arrêts fréquents, que sur autoroute, en vitesse constante, au régulateur de vitesse, par exemple. Sur une quantité de gasoil de 100 €, la climatisation vous coûte, par conséquent, de 10 à 20 € de votre budget carburant. Vous comprendrez pourquoi il faut utiliser la clim à bon escient et ne pas en abuser, votre porte-monnaie vous remerciera.

Comment éviter la climatisation et réaliser des économies ?

Pour commencer, il existe un truc tout simple : garez-vous à l’ombre, votre habitacle sera moins « chaud » et le condenseur de la clim sera donc moins sollicitée. La seconde astuce est également très simple. Lorsque vous montez dans votre voiture laissée en plein soleil parce que vous n’avez pas trouvé de place à l’ombre : ouvrez les portes, le coffre, les fenêtres pour évacuer l’air chaud. Et, allumez la clim après quelques minutes seulement. Enfin, la principale économie sera réalisée en dosant la température de votre clim…

S’il fait 40 ° C à l’extérieur et vous envisagez 16 ° C à l’intérieur, le condenseur va devoir tourner à plein régime. En choisissant un écart de température de 10 °C entre l’extérieur et l’intérieur, vous économisez du carburant et éviterez les chocs thermiques en entrant et en sortant de votre véhicule ! Ces conseils vous ont-ils été utiles ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .