Retrofit : il transforme une vieille Hero Honda en moto électrique à cause de la hausse du carburant

En Inde, dans l’État du Telangana, un jeune homme du nom de Kasam Akhil Reddy a transformé la vieille moto thermique de son père en moto électrique. Une idée qui lui est venue à cause de la hausse du prix de l’essence. L’inventeur a dépensé environ près de 1 466 € pour convertir le véhicule. Le Géo Trouvetou habite dans le village de Munjampally de Manakondur Mandal, en Inde. Il a fait ses études universitaires au Lovely Professional University, à Punjab, où il a obtenu un diplôme polytechnique en génie automobile.

La transformation de la moto en moto électrique

En Inde, le prix du carburant, notamment celui de l’essence, a connu une hausse significative. À cause de ce problème, le père de Kasam Akhil Reddy ne pouvait plus conduire sa moto pour rejoindre leur ferme éloignée. Fort de ce constat, le jeune homme a décidé de mettre en pratique ses compétences techniques en convertissant la vieille Hero Honda en moto électrique. Pour réaliser cette prouesse, il a modifié le compteur de vitesse et a installé un moteur électrique de 4,8 kW, un contrôleur et un convertisseur, explique-t-il dans une vidéo.

Afin d’éviter que le conducteur ne perde l’équilibre lorsqu’il conduit le véhicule, même à une vitesse de 70 km/h, Kasam Akhil Reddy a ajouté un système « gyroscopique » pour maintenir le véhicule en équilibre. La moto a également été laissée au soleil pendant plusieurs jours pour s’assurer s’il n’y avait aucun risque d’explosion de la batterie. En effet, plusieurs cas d’explosion de véhicules électriques ont été enregistrés récemment dans le pays. Un disjoncteur miniature a également été connecté à la moto pour prévenir les accidents, dans le cas où le moteur se mettrait à tirer plus de puissance de la batterie.

Une innovation à moindre coût pour la communauté

Dans une interview accordée au magazine news18.com, Kasam Akhil Reddy explique que son invention a pu être finalisée après une période de test de 18 mois. Cependant, il explique qu’il lui faudra encore deux ans pour finaliser totalement son véhicule électrique. Selon ses explications, la moto électrique peut parcourir une distance maximale de 180 km après une charge de seulement cinq heures. Une charge complète de huit heures permet de rouler sur une distance de 200 km. À l’avenir, l’inventeur a pour ambition de mettre la moto électrique sur le marché à un prix abordable pour que cette dernière soit accessible au plus grand nombre. Que pensez-vous de rétrofit ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .