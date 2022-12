Retrofit : LIVALL invente un kit électrification (à galet) pour vélo à moins de 300 €

Nous sommes de plus en plus nombreux à souhaiter acquérir un vélo électrique. Mais il faut bien reconnaître que c’est un sacré investissement. Les réductions du Black Friday ne sont pas monnaie courante au quotidien et les promotions sur les vélos électriques se font progressivement rares. Toutefois, les aides proposées par l’État ont fait exploser les ventes et beaucoup sont passés au vélo électrique. Et si, au lieu d’acheter un vélo électrique, vous transformiez votre deux-roues en un vélo électrifié en moins de 30 secondes ? Apparemment, ce sera possible dès mars 2023 avec la solution intelligente de LIVALL, le PikaBoost. Un kit de conversion en précommande sur Ulule qui atteint presque le million d’euros de promesses sur les 25 000 € espérés. Découverte !

PikaBoost, qu’est-ce que c’est ?

Ce petit boîtier PikaBoost ne pèse que trois kilos, il ne sera donc pas un poids pour le cycliste qui l’installera. Le gros avantage du PikaBoost est sa simplicité d’installation. Il se présente sous la forme d’un boîtier mesurant 34 cm, disposant d’un galet et d’une pince à chaque extrémité. La pince vient s’accrocher sur le tube de la selle, tandis que le galet vient s’appuyer sur la roue arrière du vélo. Dans ce petit boîtier, on trouve une batterie de 234 Wh qui alimente un moteur de 250 W. Simple comme bonjour, on dirait. LIVALL, l’entreprise à l’origine de cette invention, estime à 30 s le temps nécessaire à son installation. D’après les informations données par l’entreprise, il se connecterait également en Bluetooth, permettant ainsi de verrouiller le système avec un Smartphone. Par ailleurs, il se dote d’un feu arrière avec feu stop et d’un système de détection des chutes. Niveau sécurité, il marque également des points apparemment !

Trois modes d’assistance disponibles

Une fois installé, le PikaBoost propose trois modes d’assistance différents :

Le mode Cruise qui se calque sur le pédalage de l’utilisateur.

Le mode Roll qui se destine plutôt aux vélos d’enfants, de seniors ou des personnes « peu sportives », il permet d’aider à avancer sans fournir trop d’efforts.

Le mode Exercice, qui se destine aux cyclistes confirmés ou plus endurants. Pourvu d’une résistance supplémentaire, il demande évidemment plus d’efforts pour avancer.

Le PikaBoost se dote également d’un système de conversion de l’énergie cinétique, ce qui permet de réalimenter la batterie lorsque l’on pédale. Dernier petit cadeau : une prise USB incluse afin de pouvoir recharger votre Smartphone sur votre trajet.

Combien cela coûte ?

La campagne de crowdfunding se termine dans un peu plus de 15 jours et ils sont déjà plus de 2500 à avoir investi dans le futur PikaBoost ! Il faut dire que pour 297 €, vous pourrez électrifier votre vieux vélo. Aucun autre kit d’électrification n’est proposé à ce prix imbattable. Cependant, notons que le PikaBoost nous vient de Californie, un endroit où le soleil règne en maître une bonne partie de l’année. Pour installer le PikaBoost, le garde-boue arrière doit être enlevé. Un détail assez problématique en temps pluvieux ou sur routes salies de terre, notamment pour ceux qui l’utilisent dans le cadre professionnel. Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site LiveAll ou sur Kickstarter.