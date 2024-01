« Révolutionnaire », LANCEY Energy Storage dévoile la première pompe à chaleur 100% autonome en énergie

Les logements sont responsables d’une part importante d’émissions de dioxyde de carbone dans le monde. Ces rejets gazeux nocifs sont surtout liés à leur consommation d’énergie provenant des centrales électriques utilisant des combustibles fossiles. Afin de les atténuer et de réaliser l’objectif « zéro nette émission » dans le secteur du bâtiment résidentiel, les gouvernements incitent aujourd’hui les particuliers à passer à l’autoconsommation photovoltaïque et à dépendre le moins possible du réseau. En France, les projets qui permettent cette autoconsommation sont éligibles à des aides financières telles qu’une prime à l’investissement.

Pour parvenir à satisfaire ses propres besoins en énergie, un foyer doit considérer plusieurs critères, dont la consommation énergétique de ses systèmes de chauffage et de chauffe-eau. Il est essentiel de se tourner vers les technologies qui affichent un meilleur coefficient de performance et une faible empreinte carbone. Ces dernières années, ces solutions axées sur la décarbonation se diversifient de plus en plus. Après l’invention d’un radiateur qui stocke de l’énergie dans sa batterie, la start-up Lancey Energy Storage prévoit notamment de développer un système de chauffage très complet et 100 % autonome en énergie. Il s’agirait de la première pompe à chaleur air/eau embarquant une batterie et un double compresseur (AC/DC). Celle-ci sera raccordée à des panneaux solaires. Découverte.

Ce qui distingue cette solution de chauffage des autres

En 2018, cette entreprise française a déjà été primée au concours CES Innovation Awards pour son ingénieux radiateur électrique avec une batterie intégrée. Cette version améliorée de radiateur est devenue son produit phare, avec plus de 5 000 unités installées depuis son lancement. Avec son engagement en faveur de l’autoconsommation et de la transition énergétique, Lancey entame aujourd’hui un nouveau projet de développement de pompe à chaleur air/eau autonome en énergie, baptisée « PACABAT ». Ce nouveau système de chauffage aura la particularité d’embarquer un dispositif de stockage d’énergie et un onduleur, avec deux compresseurs en courant alternatif (AC) et en courant continu (DC). De plus, il sera connecté directement à un Cloud de gestion.

Grâce à sa conception unique, cette PAC profitera de deux modes d’alimentation. Durant les heures creuses, les utilisateurs pourraient l’alimenter via le réseau AC. Ils auront aussi la possibilité de la raccorder directement à des panneaux photovoltaïques en DC et de stocker leur surplus d’énergie propre. D’après cette start-up, cette solution mettra réellement en valeur les énergies renouvelables. Elle répondra aux différentes normes en vigueur telles que la Réglementation Environnementale 2020 applicables en France. De plus, elle permettrait à leurs utilisateurs d’améliorer leur confort thermique et de réduire leurs factures d’énergie. Il sera possible de l’intégrer aussi bien dans les nouvelles constructions que dans les maisons en rénovation.

Où en est-il actuellement ce projet DeepTech ?

Lancey Energy Storage a obtenu un financement du BPIFrance pour réaliser ce projet de développement de pompe à chaleur 100 % autonome en énergie. Elle effectuera les travaux en collaboration avec l’École des Mines de Paris. Pour le moment, ce nouveau système est au stade de prototype. L’entreprise n’a pas encore annoncé ni son prix ni sa date de lancement. Il est à noter qu’à travers ce projet, cette start-up vise à étendre sa gamme de produits répondant aux besoins des clients engagés à réduire leur empreinte carbone.

La nouvelle PAC avec une batterie et un onduleur embarqués devrait aider les ménages à maximiser leur autoconsommation d’énergie solaire, tout en allégeant leurs dépenses de chauffage et de production d’eau chaude. D’ailleurs, cela contribuera à ne pas surcharger le réseau de distribution électrique public lorsque la demande d’électricité augmente fortement pendant l’hiver. Plus d’informations : Lancey.fr. Que pensez-vous de cette pompe à chaleur innovante ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .