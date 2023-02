Safee : une startup lyonnaise invente une coque de Smartphone anti-agression et violences conjugales

Vous ne connaissez peut-être pas encore le nom de Safee, mais ce n’est que provisoire. En quelques mois d’existence, cette start-up et son fondateur Luc Nadier ont déjà conquis le monde avec Safee, une coque de Smartphone anti-agression. Lors du dernier CES de Las Vegas où le jeune fondateur a présenté son invention, il a vu son chiffre d’affaires passer de 1 à 20 millions d’euros. Un carnet de commande qui explose et des commandes qui arrivent du monde entier pour cet objet révolutionnaire. Et cerise sur le gâteau, il a décroché un CES Award innovation, dans la toute nouvelle catégorie « Human Security Award for all » avec ses deux associés. Découverte.

Safee, la nouvelle coque anti-agression

Safee se présente comme un garde du corps personnel pour lutter contre les agressions et les violences conjugales. Elle se présente donc comme une coque de Smartphone classique, mais cache un bouton « d’urgence » à l’arrière. Lorsque celui-ci est pressé à trois reprises, une alarme sonore de 130 décibels se déclenche, ce qui équivaut au bruit produit par un coup de feu. La première idée étant de mettre l’agresseur en fuite, surpris par cette alarme tonitruante. L’application reliée à la coque prend ensuite le relais en géolocalisant la victime et en prévenant les proches préenregistrés dans l’appli. Les proches reçoivent alors la vidéo et la scène se déroulant en direct. Scène qui pourra de ce fait être enregistrée et servir de preuve irréfutable en cas de dépôt de plainte ou de faits plus graves.

Safee, également adapté aux violences conjugales

Une agression se déroule généralement en extérieur, dans un lieu public, où l’alerte sonore s’avère dissuasive. En revanche, les violences conjugales se déroulent dans le huis clos d’une maison ou d’un appartement et le déclenchement de l’alarme pourrait avoir l’effet inverse de celui attendu. Safee se dote donc d’un « mode silencieux » qui alertera les proches, et filmera la scène et le son, et ce, sans émettre d’alarme. « Nous travaillons sur une intégration d’IA qui pourrait analyser la situation et les blessures éventuelles, pour alerter directement les secours. Cela fera l’objet d’un nouveau développement dans six mois. », explique Luc Nadier pour parfaire la description de cette invention.

Quand cette coque sera-t-elle disponible ?

En France, les violences conjugales touchent 14,5 % des femmes et 3,9 % des hommes âgés de 20 à 69 ans, selon le site Arrêtonslesviolences.gouv.fr. En 2022, 106 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs conjoints ou ex-conjoints. Ces violences sourdes sont quotidiennes, mais il n’existe que peu de moyens de s’en protéger. La coque Safee a été développée par Luc Nadier, Adrien Guilloux et Théo Bondaz, amis d’enfance ou d’université, pour lutter contre ce fléau omniprésent en France et dans le monde. Les coques Safee seront en vente l’été prochain, fabriquées en France pour le marché européen, et en Chine pour les autres marchés mondiaux. « Nous allons démarrer avec une vingtaine de modèles, conçus pour les téléphones les plus vendus, mais nous travaillons à un système permettant d’adapter cette coque à tous les portables » explique l’un des fondateurs.

Bien entendu, il faut que cette coque soit accessible à tous ceux qui en ressentent le besoin. Quant au prix, elle sera disponible au prix de 59,90 € et fonctionnera avec un abonnement mensuel à 2,90 €, abordable lui aussi à tous les budgets ou presque. Les industriels et partenaires de la start-up incitent les fondateurs à augmenter leurs prix, mais Luc Nadier conclue par cette phrase : « Nous sommes fortement incités par des partenaires ou des conseillers à augmenter ces prix. Mais, nous voulons absolument rester sur des prix accessibles à tous, nous voulons que la sécurité ne soit pas un luxe ». Une invention française qu’il faut absolument mettre en valeur, non ? Plus d’informations ? Rendez-vous sur le site Safee.fr.