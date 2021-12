Le bracelet anti-agression MyEli sera primé au CES de Las Vegas 2022

Féminicides, violences conjugales, agressions sexuelles, harcèlement de rue… Chaque jour ou presque, nous lisons dans les médias qu’une femme est morte sous les coups de son conjoint, ou qu’une autre a été agressée en faisant son jogging. Les femmes sont malheureusement la cible de prédateurs sexuels ou des violences de leur conjoint ou ex petit-ami.

Pour tenter de protéger les femmes de ces violences, il existe un petit accessoire qui peut sauver des vies, et rassurer les proches aussi ! Découvrons ensemble le bracelet anti-agression MyEli, qui sera primé lors du prestigieux Award Innovation CES 2022 en janvier prochain, de façon amplement méritée !

Le bracelet MyEli, c’est quoi ?

Créé par une start-up bordelaise, MyEli est un très beau bracelet connecté qui permet de protéger les femmes… Insistons sur le très joli look de ce bijou car parfois, les dispositifs anti-agressions sont trop visibles, ou peu esthétiques. Ce bracelet passera complètement inaperçu aux yeux de l’agresseur, mais permettra à la femme agressée de déclencher des SMS à 5 contacts différents et en toute discrétion.

Esthétiquement, c’est donc un vrai bijou proposé en argent ou en laiton doré, surmonté d’une grosse pierre noire polie. Ludivine Romary, la créatrice de MyEli voulait un ornement anti-agression qui ressemble vraiment à un bijou, et c’est un pari réussi !

MyEli comment ça marche ?

Le bracelet est en vente sur le site MyEli depuis le 22 novembre dernier au prix de 95€. Il se compose d’une puce électronique et d’une pile, insérées dans la pierre. En appuyant simplement sur celle-ci, cela permet d’alerter ses proches discrètement en cas de danger. La pierre envoie à vos contacts votre position et votre suivi GPS. Et vous pouvez choisir via l’application de l’envoyer à 5 de vos contacts…

Mais vous pouvez aussi choisir de déclencher une alarme sonore de 15 secondes sur votre smartphone. Alarme qui pourrait faire fuir votre agresseur… Et vous pouvez également enclencher un enregistrement audio pour conserver une preuve de l’agression. Enfin, en “double-cliquant” sur la pierre, cela envoie un message à vos contacts qui prévient que vous êtes bien rentrée chez vous ! Cette fonction permet de rassurer les parents ou amis lorsque vous vous trouvez seule dans une soirée, ou sur les routes.

MyEli sera primé lors de l’Award de l’Innovation 2022

Ce dispositif n’existe que depuis un an, mais il est déjà sélectionné pour ce prestigieux prix lors du CES 2022 de Las Vegas. Seules 20 candidatures ont été retenues sur les 1800 présentées. Autant vous dire que ce bracelet anti-agression semble être devenu une nécessité pour de nombreuses femmes dans le monde.

La version actuelle de MyEli se destine aux femmes, qui sont malheureusement les victimes privilégiées des agresseurs sexuels. Mais dans un futur proche, le bracelet devrait se décliner en une version homme et une version enfant. Le bracelet coûte donc 95€, certes c’est un prix assez élevé, mais que vaut la vie d’une femme ?

C’est en tout cas une superbe idée de cadeau à offrir en ce Noël 2021. C’est un bijou utile qui peut un jour sauver la vie de n’importe quelle femme, car malheureusement, cela n’arrive pas qu’aux autres !