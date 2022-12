Les violences faites aux femmes ont toujours existé, mais depuis quelques années, la parole des femmes se libère. Bien entendu, les hommes peuvent également être victimes de violences gratuites et/ou conjugales, mais ce phénomène touche particulièrement les femmes. Pour tenter de lutter contre les violences et les tentatives de viol sur les femmes en Inde, une étudiante de la région du Karnataka, un État du sud-ouest de l’Inde, a inventé une chaussure anti-viol. Un dispositif doté d’un GPS qui signale également l’emplacement de la victime. Mais, ce n’est pas tout ! La chaussure va aussi électrocuter l’agresseur ! Découverte d’un dispositif original !

La sécurité discrète, mais aux pieds !

Jayali Wavhal Vijaylakshmi Biradar est une élève de 15 ans qui a commencé à travailler sur cette innovation depuis plusieurs années déjà. La jeune étudiante a souhaité inventer un système pour protéger les femmes des viols, en constante augmentation depuis quelques années. Ses baskets anti-viols seront peut-être l’une des solutions pour protéger les femmes des violences qu’elles peuvent subir, notamment dans la rue. Concrètement, les chaussures en elles-mêmes se présentent comme une paire de baskets classique. En revanche, à l’intérieur de la semelle se trouvent une batterie, un dispositif qui permet d’envoyer des décharges électriques à l’agresseur et un GPS. Le tour étant relié à une application Smartphone.

Comment ça marche ?

Ce qui peut passer pour une chaussure ordinaire cache, en réalité, une arme invisible pour les agresseurs. Lors d’une agression, la victime doit trouver le moyen de donner un coup de pied à son agresseur pour qu’il soit immédiatement stoppé par les décharges électriques. La décharge n’est pas mortelle évidemment, mais permet à la victime d’avoir plus de chance de s’échapper en surprenant son agresseur. La jeune élève a pensé à tout puisqu’il n’est pas nécessaire de recharger la chaussure, la batterie se recharge en marchant grâce à une technologie qui transforme l’énergie chimique en énergie électrique. Enfin, la chaussure contient également un GPS miniature qui va permettre aux secours de localiser la victime si celle-ci déclenche le dispositif. L’application peut être configurée avec plusieurs « contacts d’urgence » qui recevront une alerte et la localisation de la victime. La chaussure anti-viol a remporté le prix d’argent de l’India International Innovation & Invention Expo (INEX) 2022. Elle a également été sélectionnée pour l’International Science Expo 2023. Nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur. Cette invention pourrait être d’une importance capitale pour toutes les femmes dans le monde et sauver des vies.

Les violences faites aux femmes, un fléau grandissant

Les violences faites aux femmes, qu’elles soient conjugales ou non, sont en constante augmentation. En France, cela représente une femme violentée toutes les 3 minutes et en 2022, plus de 80 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Si un jour, une femme ouvre la paume de sa main et que le mot STOP est inscrit dans celle-ci, sachez que c’est un appel au secours. Ne restez pas indifférents et agissez en appelant les secours ou protégez-la de son agresseur. Et l’on vous rappelle le numéro de téléphone : 3919 si vous êtes, femmes ou hommes, victimes de violences conjugales.