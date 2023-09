Scania dévoile un camion hybride de 560 chevaux alimenté par 100 m² de panneaux solaires

En février 2023, la Commission européenne a proposé de nouveaux objectifs climatiques pour les véhicules utilitaires lourds neufs. En effet, les émissions de carbone dans ce secteur devraient être réduites de 90 % d’ici à 2040. Afin d’y parvenir, l’utilisation des camions à faibles émissions est fortement encouragée. Aujourd’hui, plusieurs équipementiers et constructeurs automobiles travaillent d’ailleurs au développement des moteurs plus propres, des pneus à faible résistance au roulement, des carburants bas-carbone et plus encore. Certaines entreprises se lancent même dans la création de véhicules lourds électriques ou hybrides. C’est notamment le type de projet mené par la société Scania, basée à Södertälje, en Suède. Son nouveau camion hybride à énergie solaire passe actuellement à la phase de test sur les routes publiques. Il pourra remplacer les véhicules lourds à moteurs à combustion interne, si les résultats sont concluants. Décryptage.

Un projet de construction de véhicule lourd à énergie solaire

Scania collabore avec l’Université d’Uppsala, ainsi que les sociétés Midsummer, Eksjö Maskin & Truck, Dalakraft et Ernsts Express pour réaliser cette recherche axée sur la décarbonation des transports. D’après ce consortium, les coûts d’exploitation et les émissions de CO2 de ce nouveau véhicule devraient diminuer grâce à l’autoproduction de l’énergie nécessaire pour faire fonctionner son groupe motopropulseur. Cela contribuerait à faire baisser l’empreinte carbone du secteur des transports, selon Stas Krupenia, responsable du bureau d’études de Scania.

De nouveaux panneaux photovoltaïques à couche mince pour les camions

Ce groupe de recherche a mis au point de nouveaux modules photovoltaïques pour les véhicules utilitaires durables. Ils sont constitués de nouvelles cellules solaires tandem légères associant les technologies de cellules solaires développées par l’entreprise Midsummer à de nouvelles cellules en pérovskite. Ils affichent une grande efficacité de conversion de la lumière du soleil en énergie électrique, selon leurs concepteurs. Leur production d’énergie solaire pourrait doubler par rapport à celle générée par les panneaux classiques présents sur le marché.

Un système de panneaux solaires légers et flexibles d’une superficie de 100 m² couvre donc quasiment toute la remorque de 18 m de long. Celui-ci devrait présenter une efficacité maximale de 13,2 kWc. Il sera branché à des batteries d’une capacité totale de 300 kWh. L’énergie propre produite devrait ainsi offrir au véhicule une autonomie prolongée jusqu’à 5 000 km par an lorsqu’il roule sur le territoire suédois. Dans des pays plus ensoleillés tels que l’Espagne, ce camion hybride rechargeable de 560 chevaux pourrait bénéficier d’une autonomie encore plus élevée.

Un premier essai sur les routes publiques

En août 2023, la société Scania a annoncé le début du premier test de son nouveau véhicule lourd hybride rechargeable. L’équipe pourra ainsi évaluer la quantité de l’énergie solaire produite par la semi-remorque et la baisse des émissions de CO2. Elle prévoit aussi d’étudier la possibilité de revendre et d’injecter l’excès de l’électricité générée au réseau lorsque de nombreux véhicules de ce type seront disponibles. La société de transport Ernsts Express AB aura l’opportunité de tester pour la première fois ce nouveau camion à faibles émissions. Celui-ci sera mis à l’épreuve dans des conditions réelles sur les routes publiques de la Suède. Il convient de noter que ce projet révolutionnaire a obtenu un financement de l’agence gouvernementale suédoise de l’innovation Vinnova. Pour avoir plus de détails sur ce projet, rendez-vous sur Scania.com.

