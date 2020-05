Scrubbio 8-in-1 : une étonnante éponge magnétique et multifonction, écologique et durable...

Chaque année, une quantité énorme de microplastiques finit dans la nature, ce qui accélère considérablement la dégradation de notre planète. Une bonne partie de ces polluants provient d’objets du quotidien, souvent à usage unique, pour la cuisine et la salle de bain.

Pour le nettoyage, les consommateurs optent généralement pour l’éponge synthétique qui est faite en mousse de résine, un dérivé du pétrole. Cette dernière n’est pourtant pas biodégradable et contient une colle capable de résister à l’eau. S’il existe aujourd’hui plusieurs alternatives à cet objet de nettoyage, il semblerait qu’aucun produit n’ait vraiment convaincu la grande majorité des usagers jusqu’à présent.

La solution se trouve peut-être dans ce produit à la fois pratique, économique et écologique : le Scrubbio 8-in-1. Mais qu’est-ce que c’est ? Fabriqué et commercialisé par la marque ZUNIK, il s’agit de la toute première éponge multifonctions magnétique de l’histoire. Cette dernière a été inventée par Yannick Hesch, un designer et graphiste français.

Une éponge magnétique multifonctions

Comme l’indique son nom, le Scrubbio 8-in-1 est une éponge pouvant remplir huit fonctions différentes, et plus encore. D’après ses fabricants, sa forme a été conçue pour qu’il puisse servir d’éponge pour la vaisselle en cuisine, de brosse à fruits et légumes, de porte-cuillères, de manique, de dessous-de-plat, de dessous de tasses, de porte-savon et de brosse de bain.

Mais ce n’est pas tout, avec un peu d’imagination, il peut facilement s’adapter à d’autres tâches quotidiennes. Dans un communiqué de presse, ZUNIK indique qu’on peut également l’utiliser pour saisir des toasts qui sortent tout juste du grille-pain, pour se laver, pour laver les vitres, ou encore pour faciliter l’ouverture des bocaux.

Crédit photo : Zunik

Un objet durable

Contrairement aux éponges synthétiques, il est possible de garder le Scrubbio 8-in-1 pendant plusieurs années. À la fois lavable et durable, il est fabriqué avec du silicone recyclé durable. L’accessoire de cuisine et de salle de bain se caractérise par une structure laminaire sur sa partie centrale et se dote de boutons sur ses bords extérieurs.

Crédit photo : Zunik

Et enfin, il peut être fixé sur de nombreuses surfaces métalliques (réfrigérateur, four, micro-ondes, etc.). Ainsi, il est parfait pour les usages instantanés et son rangement ne pose aucun problème. Grâce à ce système, il est effectivement très peu probable d’égarer l’objet dans un petit recoin sombre ou dans l’un des tiroirs de la cuisine.

Une campagne Kickstarter pour soutenir le projet

L’équipe Scrubbio a lancé une campagne Kickstarter pour soutenir son projet. Et puisque l’objectif initialde la campagne en question a déjà été atteint, la marque ZUNIK pourra livrer des milliers de Scrubbio 8-in-1 d’ici la fin d’année 2020. Mais en dehors de cela, la firme compte également proposer d’autres nouveaux objets innovants du quotidien.

Crédit photo : Zunik

Crédit photo : Zunik