Sept inventions et innovations technologiques anti-agressions

Les violences volontaires sont en constante augmentation en France, un triste constat que nous pouvons faire chaque jour ou presque, dans les médias. Violences faites aux femmes ou aux hommes, violences conjugales, féminicides dont le contraire n’existe pas dans la langue française, mais qui pourtant peut arriver. Par rapport à 2021, les coups et blessures volontaires sur personne de plus de 15 ans, ont augmenté de 15 % en 2022 et de 17 % sur les violences intrafamiliales, selon le ministère de l’Intérieur. Quant à la hausse des victimes de violences sexuelles, elle avait déjà augmenté de 33 % de 2020 à 2021, cette année, ce sont encore 11 % qui viennent s’y ajouter. Des violences qui poussent les start-up ou autorités à imaginer des inventions pour protéger les individus des violences gratuites. Petit tour d’horizon de sept dispositifs anti-agressions, qui peuvent être utiles à tous !

La coque de smartphone Safee

Safee c’est l’invention récente de la start-up homonyme, fondée par Luc Nadier. Le dispositif se présente, comme une coque de smartphone, mais surtout comme un garde du corps personnel. Cette coque innovante devrait aider à lutter contre les agressions, mais également contre les violences conjugales. La coque, aux apparences classiques, cache en réalité, un bouton d’urgence qui se trouve à l’arrière. En cas de danger, la victime appuie sur ce bouton et déclenche une alarme sonore de 130 décibels. Un bruit qui met l’agresseur en fuite, tout en alertant les personnes à proximité. L’application dédiée prend le relais du déclenchement, en géolocalisant la victime, et en prévenant les proches préenregistrés. Une vidéo est alors envoyée à ces derniers, qui pourra servir de preuves en cas de dépôt de plainte. Concernant les violences conjugales, Safee se dote d’un mode silencieux, qui permet à la victime de déclencher l’alarme et de filmer la scène, sans éveiller les soupçons du conjoint violent. Retrouvez notre article complet sur la coque anti-agression Safee.

Les chaussures taser qui électrocutent l’agresseur

Jayali Wavhal Vijaylakshmi Biradar n’a que 15 ans, et est déjà à l’origine d’une invention d’utilité publique, dans un pays où les agressions et les viols sont fréquents, et en constante augmentation. Après plusieurs années de recherches, elle a ainsi inventé une basket qui ressemble à un sneaker classique, mais qui cache un dispositif ingénieux. En effet, un taser électrique permet d’envoyer une décharge électrique en envoyant un coup de pied à son agresseur. La basket est aussi reliée à une application, qui permet de géolocaliser la victime, et de prévenir les secours ainsi que les proches préenregistrés sur l’application. La décharge électrique n’est pas létale évidemment, mais elle aide à éloigner l’agresseur, et permet, à la victime de pouvoir s’enfuir. Retrouvez notre article complet sur l’invention de cette jeune Indienne, les chaussures taser.

La paille qui détecte le GHB

Le GHB également appelé « drogue du violeur » est une substance inodore et incolore, que les agresseurs glissent dans le verre de leurs proies. Anéanties par le GHB, les victimes sont agressées, et n’ont plus aucun souvenir de ce qu’il s’est passé. Pour tenter de protéger ces jeunes femmes, victimes du GHB, Emma Mériau, Agathe Samson, Leïa Schwartz-Le Bar, Eloïse Tomeï et Roxane Viel, étudiantes en LEA, ont inventé une paille innovante, dite anti-GHB. Cette dernière est fabriquée en acier inoxydable, et est donc réutilisable. Sur cette paille se trouve un petit arceau jaune, qui va changer de couleur au contact du GHB. En cas de détection, l’arceau passe au vert foncé, et la victime potentielle sait alors que son verre a été empoisonné. Retrouvez notre article complet sur la paille anti-GHB.

Le bracelet anti-agression MyEli

Ce bracelet anti-agression baptisé MyEli est l’invention d’une start-up bordelaise, qui a créé un beau bracelet, qui se porte de ce fait comme un bijou, mais qui cache un dispositif anti-agressions. Une invention qui change de ce qui existe déjà, souvent trop voyant. MyEli est donc en bijou surmonté d’une pierre noire polie, qui cache en son sein une puce électronique et une pile. En appuyant sur la pierre, reliée à l’application, 5 SMS sont envoyés aux proches préenregistrés, prévenus immédiatement de l’agression en cours. Bien entendu, ces mêmes proches reçoivent également la géolocalisation de la victime. Le bracelet MyEli offre par ailleurs la possibilité de déclencher une alarme sonore de 15 secondes directement sur votre smartphone, ce qui peut mettre en fuite l’agresseur, surpris par l’alarme. Retrouvez notre article complet sur le bracelet anti-agression MyEli.

AlertMe et Soundgrenade + deux systèmes sonores anti-agression

Ce dispositif a été l’un des premiers à exister dans ce domaine, inventé par Resqme, le petit porte-clés qui permet de briser une vitre en cas d’accident de voiture. AlertMe est un porte-clé de la taille d’une télécommande de voiture, qui s’accroche à un sac, ou sur une veste. En tirant sèchement sur la télécommande, une alarme sonore est déclenchée, surprenant l’agresseur. Quant à Sound grenade +, il a été inventé par la start-up Basu, et se présente comme un porte-clé de la taille d’une clé USB. Il passe inaperçu dans un sac à main et se compose de deux parties : une broche qui déclenche une sirène, et la base, qui émet l’alarme stridente (130 décibels). En cas d’agressions, pour ces deux dispositifs, il suffit de dégoupiller l’une des deux parties, pour déclencher une alarme sonore, et mettre l’agresseur en fuite. Retrouvez notre article complet sur les dispositifs AlertMe et Soundgrenade +.

Eve, un autre bracelet anti-agression innovant

Eve est l’invention de deux jeunes ingénieurs français, Mathilde Blondel et Romaric Delahaie. Ils ont mis au point un bracelet anti-agression baptisé Eve, qui déclenche une alarme de 110 décibels pendant 10 secondes quand il est « secoué ». Il permet également de passer un appel à la police, qui aura aussi la géolocalisation de l’appel en direct. Lauréat du prix James Dyson Awards, fonctionne en le secouant cinq fois d’affilée, ou en prononçant trois mots clés enregistrés, comme « il fait beau » ou « il fait nuit ».

Des mots qui n’éveilleront pas les soupçons de l’agresseur, mais qui déclencheront l’appel. Retrouvez notre article complet sur le bracelet anti-agression Eve. Les agressions dans la rue, les soirées, ou dans le huis clos familial sont en constante augmentation. Quant aux féminicides, ils sont quotidiens ou presque. Ces dispositifs simples pourraient sauver des vies, encore faut-il que leurs existences soient connues de toutes et de tous !