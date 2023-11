Safee invente une coque de téléphone anti-agression innovante, offrant jusqu’à cinq fonctions d’autodéfense

Dans un rapport publié en janvier 2023, le ministère de l’Intérieur livre des chiffres inquiétants au sujet des agressions physiques. Ainsi, « le nombre de victimes de coups et blessures volontaires (sur personnes de 15 ans ou plus) enregistrées augmente fortement en 2022 (+15 %, après +12 % en 2021) ». Parmi ces actes violents, on retrouve les agressions sur la voie publique, les violences intra-familiales, les agressions sexuelles, etc. La liste est longue, trop longue ! Il existe peu de solutions pour protéger les victimes d’agressions, mais l’une d’elles vient d’être récompensée par le prix de la meilleure innovation dans la catégorie Human Security lors du dernier CES. Inventée à Marseille, elle se présente sous la forme d’une coque de téléphone anti-agression. Une idée ingénieuse puisque nous avons toutes et tous, ou presque, un Smartphone sur nous en permanence. Découvrez Safee, la coque qui protège de toutes formes d’agressions.

Une invention française primée à Las Vegas

Luc Nadier a fondé l’entreprise Safee en 2022, à la suite du constat accablant des chiffres des agressions, mais également par des expériences personnelles. Marseille, la seconde ville de France, connue pour son vieux port, son quartier de la Joliette ou encore ses calanques, l’est aussi malheureusement pour les violences qui s’y produisent. L’insécurité dans la ville a incité le fondateur à inventer un dispositif simple, qui serait accessible à tous. Concrètement, le but de cette invention discrète est de faire reculer l’insécurité et de redonner aux habitants de Marseille, Paris ou Lille, le plaisir de se balader en ville.

Safee, un dispositif encore unique au monde

Protéger une vie en trois clics : c’est la promesse révolutionnaire de Safee, un acteur incontournable de la SafeTech. Safee se présente sous la forme d’une coque de téléphone ou d’un boîtier adaptable à tous les Smartphones grâce à un sticker aimanté. Il offre aux utilisateurs une protection complète à travers quatre actions simples : en appuyant trois fois sur le bouton de la coque Safee, une alarme assourdissante de 130 décibels se déclenche instantanément. Simultanément, le téléphone active ses caméras pour filmer et enregistrer la situation tout en transmettant sa position aux contacts d’urgence préalablement enregistrés.

Enfin, l’application envoie une alerte aux contacts d’urgence, fournissant des données essentielles pour une réaction rapide, y compris la possibilité de signaler l’incident à la police. « La personne agressée appuie trois fois sur un bouton situé sur la coque de son Smartphone et une alarme de 130 dB se déclenche immédiatement. En plus d’effrayer l’agresseur, les personnes aux alentours sont alertées par le bruit et peuvent localiser le Smartphone. Les deux caméras et le microphone permettent d’enregistrer la scène et d’avertir les contacts d’urgence préalablement enregistrés », explique Luc Nadier, le fondateur, dans un communiqué de l’entreprise.

Pourquoi est-ce un système efficace ?

Safee protège la victime de l’agression de plusieurs manières. Tout d’abord, en émettant une alarme stridente, il va surprendre l’agresseur et probablement le mettre en fuite. Ensuite, la coque va discrètement enregistrer la totalité de l’agression (son et image), ce qui pourra ensuite servir de preuves ou d’aide à l’identification de l’agresseur. Enfin, les porteurs de cette coque sont géolocalisés par leurs proches, enregistrés en amont et prévenus immédiatement en cas de déclenchement. Sachez également que dès l’activation du dispositif, la scène de l’agression est retransmise en direct aux contacts d’urgence enregistrés dans l’application.

Précisons que ce dispositif s’adresse, par son mode discret possible (donc sans alarme), aux victimes de violences conjugales. Vous pouvez retrouver la coque + boîtier sur le site Safee.fr au prix de 54,90 € et il faudra aussi prévoir un abonnement mensuel de 2,90 €. Que pensez-vous de cette invention pour se protéger des agressions ? Pensez-vous qu’elle puisse éviter un drame ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .