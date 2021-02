Guide d’achat : comment choisir une alarme ?

Pour se protéger des intrusions et cambriolages, vous avez peut-être prévu l’installation d’une alarme. Mais comme tout investissement, une alarme doit tenir compte des besoins réels de l’utilisateur. Il existe de nombreux systèmes d’alarme, mais tous n’offrent pas les mêmes fonctions.

Ainsi, si vous souhaitez protéger votre habitation complète ou seulement votre abri de jardin, l’alarme ne sera pas la même ! Idem en fonction de la géolocalisation de l’endroit à protéger… Système anti-intrusion ou alarme complète, l’important est que votre habitation soit protégée… Mais comment s’y retrouver ? On vous explique tout ! Le Ministère de l’Intérieur donne de multiples conseils pour éviter les cambriolages.

Comment choisir son alarme ?

Si vous souhaitez simplement dissuader un cambrioleur d’investir votre domicile, il existe des alarmes anti-intrusion. Celles-ci vont déstabiliser le malfrat en émettant des sirènes hurlantes qui alerteront les voisins ! Lors d’une alarme anti-intrusion, les éléments doivent être visibles de l’extérieur (caméra factice). Vous pouvez aussi simuler une présence à l’aide d’une prise ou d’une ampoule connectée par exemple.

Si vous recherchez une protection de votre maison, alors il faudra renforcer les accès avec des serrures adaptées. Protéger la maison, c’est retarder ou empêcher le cambrioleur de pénétrer à l’intérieur. Les systèmes d’alarmes individuels sont souvent couplés à la vidéosurveillance.

Quelle alarme pour un abri de jardin ?

Vos outils sont précieux et surtout ont une valeur marchande (et de revente) importante. Nous n’y pensons pas toujours, mais les cambrioleurs adorent les abris de jardin ! Pour ce genre d’endroit, mieux vaut investir dans un détecteur de mouvement ou d’ouverture… Et faire hurler les sirènes, le but étant soit de vous prévenir vous, installé dans votre maison, soit de faire fuir l’indélicat. Ces petites alarmes sans fil se trouvent à moins de 50€ sur Amazon.

Quelle alarme pour une maison ?

Le système d’alarme se doit d’être plus performant pour protéger votre maison. Mieux vaut donc choisir un système d’alarme complet avec caméras, détecteurs d’ouverture, de mouvements et sirènes. Vous pourrez également la choisir connectée à une application pour la commander à distance.

Evidemment, elles sont un peu plus chères à l’achat mais sont également beaucoup plus complètes et sécuritaires. Elles ont l’avantage de se poser très facilement, de ne pas être fixe. Ces alarmes peuvent évoluer et il est possible d’ajouter des accessoires au fil du temps. Il est également possible de coupler le système d’alarme avec des détecteurs (gaz, fuite d’eau, fumée…).

Les alarmes qui préviennent à distance

Il existe aussi des systèmes d’alarmes reliées directement à une centrale téléphonique, cela s’appelle la télésurveillance. Ces alarmes doivent être posées par des professionnels et nécessitent souvent un abonnement annuel (ou mensuel). Ces alarmes nécessitent une installation plus poussée, mais elles peuvent vous prévenir via une application, un SMS ou une notification. Elles préviennent aussi les forces de l’ordre, mais n’entrent pas dans le cadre d’alarmes à poser soi-même.

Maison ou appartement ?

En maison : une sirène extérieure alertera les voisins en cas d’intrusion. Pensez également à installer des détecteurs sur les accès au jardin, c’est souvent l’entrée de prédilection des cambrioleurs.

En appartement : il est parfois interdit d’installer des sirènes extérieures, privilégiez alors les sirènes intérieures ou les alarmes « connectées » qui vous préviendront directement via votre smartphone.

Que disent les assurances ?

Certaines compagnies d’assurance peuvent imposer la pose d’alarme dans votre logement pour que la garantie vol s’applique. Certains éléments de sécurité comme les serrures trois points ou des barreaux aux fenêtres donnant sur rue sont déjà nécessaires. Sachez que si vous disposez d’une alarme homologuée, certaines compagnies d’assurance n’appliquent pas de franchise en cas de cambriolages. Lisez bien les conditions générales de votre contrat et installez une alarme le cas échéant.