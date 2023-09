Snow-Free Solar, l’invention d’un « ruban » qui empêche l’accumulation de neige sur les panneaux solaires

Pour produire efficacement de l’électricité, les panneaux solaires doivent être exposés directement au rayonnement solaire. Dans les régions qui présentent un niveau d’enneigement élevé, le rendement des installations photovoltaïques peut ainsi être très instable, car en bloquant la lumière du soleil, les dépôts de neige entravent la production d’énergie. Certes, il existe des équipements permettant de s’en débarrasser, mais ils sont coûteux. De plus, il s’agit d’une opération risquée car le vitre des modules peut se briser à tout moment. Selon les laboratoires Sandia National, l’accumulation de neige sur les panneaux solaires entraine en moyenne chaque année une baisse de production de 1 % à 12 %.

Un ruban à appliquer sur le bord inférieur des modules solaires

Face à cette problématique, une équipe de chercheurs de l’Université de Toledo, dans l’Ohio, a mis au point une solution à la fois simple et peu coûteuse pour prévenir ce type de dépôt. Baptisée Snow-Free Solar, celle-ci consiste en une bande de matériau durable à appliquer sur le bord inférieur des panneaux solaires. Pour l’instant, très peu d’informations sont disponibles à propos de cette invention. La raison est que les chercheurs participent à un concours organisé par le département américain de l’Énergie. Afin de préserver les secrets de leurs travaux, ils préfèrent ainsi rester prudents.

Un dispositif en développement depuis longtemps

Quoi qu’il en soit, Hossein Sojoudi, qui dirige le projet, a déclaré à The Blade que ses collaborateurs et lui travaillaient sur le Snow-Free Solar depuis un certain temps. L’inventeur a également mis en ligne une courte vidéo montrant comment on utilise le ruban sur un panneau solaire. La séquence permet aussi d’avoir un aperçu sur l’efficacité de celui-ci.

Elle montre notamment deux groupes de panneaux solaires, l’un équipé du Snow-Free Solar, tandis que l’autre en est dépourvu. La neige glisse sur les matériels équipés du ruban, ce qui n’est pas le cas sur les modules qui n’en sont pas dotés, où elle s’accumule.

Sélectionné pour le concours American-Made Solar Prize

Par ailleurs, comme on peut le voir dans le clip, la solution proposée par les chercheurs de l’Université de Toledo possède une taille plus ou moins similaire à celle d’un ruban de masquage. Selon Hossein Sojoudi, leur invention « change la donne » en raison de son faible coût et de son efficacité élevée. Après tout, l’énergie solaire représente une part considérable de la production d’énergie renouvelable dans les pays nordiques, où les chutes de neige sont élevées. Du fait de son attrait, le Snow-Free Solar fait partie des inventions sélectionnées pour le concours American-Made Solar Prize. Reste à savoir s’il saura convaincre le jury de cette prestigieuse compétition organisée par le département américain de l’Energie.

Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .