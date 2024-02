SQPV invente le « vitrail solaire » transparent qui s’installe sur les fenêtres des bâtiments

La lumière du soleil est une ressource gratuite et grandement disponible dans plusieurs régions du monde. Aujourd’hui, elle est de plus en plus exploitée pour produire de l’énergie propre, en vue de soutenir l’abandon des énergies et combustibles fossiles. Dans le secteur du bâtiment, les panneaux solaires photovoltaïques sont les moyens les plus populaires pour capter ce rayonnement solaire et le transformer en électricité. Mais ces dernières années, diverses autres technologies solaires commencent aussi à se développer.

Parmi elles, les solutions de vitrage photovoltaïque connaissent aujourd’hui une évolution remarquable. Elles permettent de produire de l’énergie renouvelable depuis les fenêtres d’un immeuble ou encore la structure d’une serre. InQs, basée au Japon, compte parmi les entreprises qui développent actuellement ces innovations. Elle a notamment profité du CES 2024 à Las Vegas pour présenter son panneau photovoltaïque transparent en quartz. Ce système combine la production d’énergie sans carbone, l’isolation thermique, l’éclairage et l’esthétique du bâtiment. Découverte.

La conception et le fonctionnement du SQPV

Contrairement aux panneaux solaires conventionnels, ce vitrage solaire utilise du quartz transparent pour collecter l’énergie issue de la lumière du soleil, de l’éclairage interne et de la lumière réfléchie dans l’environnement. Au CES 2024, cette technologie a été considérée comme le « verre solaire transparent le plus avancé et le plus efficace au monde », et a remporté des prix dans 3 catégories. Elle est composée de deux feuilles de verre conducteur de 2 mm d’épaisseur, entre lesquelles sont insérés des nanomatériaux. Ainsi, elle parvient à capter l’énergie des deux côtés et des deux bords du verre par le biais des catalyseurs et des électrodes. Par temps nuageux ou en cas d’utilisation intérieure seulement, elle peut produire de l’électricité en utilisant la source lumineuse infrarouge et ultraviolette.

En outre, le verre solaire SQPV présente un taux de transmission de la lumière visible jusqu’à 75 %, affirme son concepteur dans cette brochure. Cela signifie qu’en plus de la production d’énergie photovoltaïque, la lumière naturelle peut traverser le vitrage et éclairer l’intérieur d’un bâtiment. Compte tenu de ce mode de fonctionnement ingénieux, ce système devrait offrir un rendement énergétique plus élevé que les modèles existants. Il est toutefois à noter que la société inQs n’a pas encore divulgué des données spécifiques sur l’efficacité et la puissance de son nouveau vitrage photovoltaïque.

Les avantages majeurs de ce verre solaire

Au-delà de sa capacité à produire de l’énergie des deux côtés du verre, cette technologie SQPV jouit d’un effet de bouclier thermique. Ce dernier permet d’éviter l’absorption de la source lumineuse du côté opposé à l’incidence. Cela garantit une production d’énergie efficace et stable à partir de toutes les sources de lumière disponibles (soleil, luminaires, etc.). De plus, ce bouclier thermique bloque la chaleur et contribue donc à maintenir une température agréable à l’intérieur d’un bâtiment en toute saison. Par ailleurs, ce vitrage solaire pourrait avoir un grand succès en raison de son atout esthétique. Il pourrait remplacer les fenêtres des bâtiments existants ou être intégré dans les nouvelles constructions.

Les architectes, les designers et les constructeurs auront le choix entre plusieurs couleurs et motifs de verre pour répondre aux goûts de leurs clients. Il est à préciser que ce système est actuellement installé dans une serre située au lycée Kaijō de Tokyo, au Japon. Il y constitue une source d'inspiration en matière d'innovation et d'énergie renouvelable. Pour le moment, ce produit est seulement disponible au Japon, selon l'entreprise inQs. Il est fabriqué dans une usine basée à Tokyo. Plus d'informations : Inqs.co.jp.