T-Omega Wind dévoile une structure pyramidale flottante pour réduire le coût de l’éolien offshore

Le milieu marin est idéal pour la production d’énergie éolienne. Et pour cause, le vent y est beaucoup plus fort et plus stable. L’installation d’infrastructures énergétiques dans un tel environnement constitue, cependant, un important défi. Et cela, du fait notamment de l’éloignement par rapport à la terre ferme et de la profondeur des eaux. La quasi-totalité des tours d’éoliennes offshore opérationnelles actuellement repose sur des bases profondément ancrées dans le fond marin, rendant complexes les travaux d’installation et d’entretien. Face à cela, un intérêt croissant pour les éoliennes flottantes s’est développé ces dernières années. Celles-ci sont considérées comme une solution potentielle. Mais encore faut-il chercher à réduire leurs coûts de construction, de déploiement et d’entretien.

Une éolienne flottante révolutionnaire

C’est justement dans cette optique que la start-up américaine T-Omega Wind a été créée. Fondée en 2020 par Andy Myers et Jim Papadopoulos, elle ambitionne de maintenir le coût de l’éolien offshore à un minimum absolu. À noter que la jeune entreprise basée à Boston, la capitale du Massachusetts, travaille en collaboration avec la National Science Foundation, le Massachusetts Clean Energy Center, l’association CleanTech Open et le Net Zero Technology Centre (Royaume-Uni). TOW a ainsi inventé une éolienne flottante innovante qui pourrait changer la donne. Adoptant une forme pyramidale, la machine vient d’être mise à l’eau au large de New Bedford pour des tests en conditions réelles.

Une nacelle en forme de disque

L’essai qui se déroulera pendant une durée indéterminée permettra à la start-up de collecter de précieuses données qui serviront à améliorer la technologie. Dans le cadre de ce programme, T-Omega Wind a mis en œuvre un démonstrateur à l’échelle 1/16. Ce dernier mesure environ 8 m de haut. Outre son design en forme de pyramide qui est radicalement différent de celui des éoliennes flottantes que nous avons déjà pu voir, la turbine se distingue aussi par son générateur à conception innovante. Effectivement, la nacelle est en forme de disque et se met en mouvement avec la turbine. Cela a pour effet d’améliorer sa capacité d’adaptation à la vitesse et à la direction du vent.

Alimenter des milliers de foyers

Les données récoltées à travers le test mené en collaboration avec l’Administration portuaire de New Bedford seront utilisées pour créer des turbines plus grandes. À terme, T-Omega Wind prévoit ainsi de concevoir une machine géante équipée d’un rotor de 198 m avec des pales à pas variable et posé sur une structure pyramidale de 119 m de haut avec des côtés de 70 m. Cette turbine de taille impressionnante devrait peser entre 1 200 et 1 800 t. Elle est censée avoir une puissance de 10 MW, ce qui sera suffisant pour alimenter près de 4 000 foyers. Avec un tel rendement, le générateur devrait être en mesure d’éliminer 44 000 t de carbone par an. Plus d’infos : t-omegawind.com. Que pensez-vous de cette éolienne ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .