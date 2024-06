« Tellement malin ! » SolReina dévoile un volet de fenêtre bardé de panneaux solaires (225 W/m²)

Le photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV) se présente comme une excellente alternative aux panneaux solaires classiques et séduit un nombre grandissant de professionnels, mais également de particuliers. Son marché devrait passer d’environ 5,89 milliards d’euros à plus de 11,76 milliards d’euros, de 2024 à 2029, selon les prévisions de Mordor Intelligence. Pour s’imposer dans ce secteur en pleine croissance, de nombreuses entreprises se lancent dans le développement de dispositifs photovoltaïques pouvant se substituer aux matériaux de construction traditionnels, à l’instar de SolReina. Récemment, cette société espagnole spécialisée dans la fabrication de BIPV a gagné le prix du Best Utility Model des Best Invention Protected by Industrial Property Awards, grâce à ses fenêtres solaires innovantes.

Une fenêtre innovante à volet rabattable

Lors des Best Invention Protected by Industrial Property Awards de l’Office espagnol des brevets et des marques, SolReina, plus précisément José Reina García, a présenté sa fenêtre équipée d’un volet rabattable faisant office de panneau photovoltaïque. En compétition avec 153 participants, il a remporté le prix du Best Utility Model grâce, entre autres, au côté innovant et à l’efficacité de son dispositif. Selon lui, son invention transcende la définition traditionnelle d’une fenêtre et est capable de produire une quantité d’énergie supérieure de 15 % à celle des panneaux photovoltaïques classiques installés sur les toitures. À noter que l’orientation des volets des fenêtres solaires de l’entreprise espagnole peut être réglée, afin d’améliorer leur exposition aux rayons du soleil. Il est aussi possible de les replier pour réduire leur résistance au vent.

Une fenêtre solaire conçue pour durer

Hormis son excellent rendement, la fenêtre solaire de José Reina García bénéficie d’une excellente résistance aux différentes agressions. La partie avant du dispositif est constitué d’un verre solaire trempé à transmissivité élevée et à faible réflectivité, possédant une excellente résistance aux chocs, notamment à la grêle, ainsi qu’aux changements de température. Elle est constituée de cellules monocristallines ou polycristallines à haut rendement, et l’encapsulation est réalisée à partir de feuilles de polyvinylbutyral, un thermoplastique offrant une protection optimale contre l’humidité et l’usure. Concernant la boîte de jonction, elle bénéficie d’une certification IP67 et est constituée d’un plastique résistant aux températures élevées.

L’isolation thermique et acoustique renforcée

La fenêtre solaire de SolReina est résistante et permet de produire efficacement de l’énergie verte, mais aussi de renforcer l’isolation thermique et acoustique d’un logement. En effet, la partie arrière du dispositif est composée d’un verre de sécurité trempé, ainsi que d’une feuille de verre isolante. Cette dernière limite les déperditions de chaleur et améliore le confort thermique d’une habitation, aussi bien en été qu’en hiver. D’après l’entreprise, lors des saisons estivales, les fenêtres solaires permettent de réduire jusqu’à 80 % l’utilisation d’un climatiseur électrique.

Concernant l’isolation phonique, l’absorption acoustique de la feuille de verre isolante est estimée entre 38 et 40 dB, voire plus, en fonction de son épaisseur. Pour information, les fenêtres à volets photovoltaïques de SolReina sont actuellement produites et commercialisées uniquement en Espagne. Toutefois, la société a décidé d’étendre le brevet de son invention à l’Allemagne, dans le but d’accéder à un nouveau marché et de mettre en place des collaborations stratégiques avec d’autres partenaires européens. Plus d’informations : solreina.com. Quand verrons-nous ce type de fenêtres en France ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .