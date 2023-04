Tornasol Energy ajoute les batteries EcoFlow à ses kits solaires de balcon de 1 200 W

Jusqu’à présent, les panneaux photovoltaïques et la production d’énergie solaires étaient plutôt réservés à ceux qui possédaient un toit ou un grand jardin. Grâce à leur configuration, les panneaux solaires classiques ne se prêtent pas à l’installation en appartement. Depuis peu, nous voyons apparaître davantage de kits solaires pour terrasses ou balcons, qui permettent de produire de l’électricité gratuite, comme dans un jardin. L’entreprise espagnole Tornasol Energy propose désormais des kits solaires, avec des batteries EcoFlow de plusieurs puissances. Des kits qui promettent d’être les plus rapides au monde avec la capacité de se recharger à 80 % en heure seulement. Découverte.

Le nouveau kit 1200 W de Tornasol Energy

L’entreprise espagnole lance son nouveau kit de panneaux solaires 1 200 W ainsi que des batteries à charge rapide. Le kit 1200 W, une solution complète qui couvre 100 % de la consommation énergétique diurne d’un foyer. Il se compose de quatre panneaux solaires avec des cellules en silicium monocristallin à la pointe de la technologie, disposant d’une puissance nominale de 310 W par panneau. La dimension de chaque panneau est de 1710 × 1029 × 5,6 mm et il pèse 5 kg chacun.

Les rondelles pour les accrocher sur une rambarde sont également comprises. Ils doivent aussi être installés à une flexion maximale de 30 °C. Annoncée par le fabricant, leur durée de vie utile étant de 25 ans, vous aurez le temps de rentabiliser puisque le kit coûte 1 890 € (actuellement en rupture de stock). De son côté, le micro-onduleur dispose d’une tension d’entrée maximale de 54 V et d’une tension de sortie de 230 V. Il se dote d’une technologie MPPT avancée et est bien sûr un système Plug & Play (prêt à brancher).

Le kit intègre les batteries EcoFlow

EcoFlow est une entreprise qui produit des centrales électriques portables et des accessoires connexes. Ces centrales portables sont conçues pour fournir une énergie propre et fiable dans un format compact et convivial. Les centrales portables d’EcoFlow utilisent des batteries lithium ion, connues pour leur haute densité énergétique, leur longue durée de vie et leur faible taux d’autodécharge. L’entreprise propose une gamme de modèles différents, chacun avec une capacité de batterie et une puissance de sortie variables, afin de répondre à des besoins et des cas d’utilisation différents.

Parmi les principales caractéristiques des stations d’alimentation portables d’EcoFlow, citons les temps de charge rapides et les multiples options de charge (solaire, CA, CC). EcoFlow est aussi le spécialiste des dispositifs de sécurité intégrés tels que la protection contre les surcharges et les courts-circuits. Les batteries EcoFlow sont réputées être des solutions pratiques et écologiques pour alimenter les appareils en déplacement ou en cas de panne de courant. En ajoutant les batteries EcoFlow à son catalogue, Tornasol Energy propose une qualité et une sécurité irréprochables à ses clients.

Les batteries EcoFlow disponibles chez Tornasol Energy

Le site espagnol propose trois modèles de batteries EcoFlow différents :

EcoFlow RIVER Pro 720 avec 720 Wh de stockage, une recharge solaire 3 h avec kit Tornasol Energy de 300 W pour un poids de 7,5 kg seulement (799 €).

EcoFlow DELTA MAX 2000 avec 2 000 Wh de stockage, une recharge solaire en six heures avec le kit Tornasol Energy de 600 W. Ce modèle dispose également d’une recharge de 0 à 80 % en moins d’une heure via prise. (2 299 €).

EcoFlow DELTA PRO 3600 avec 3 600 Wh de stockage, une recharge solaire en six heures avec le kit Tornasol Energy de 1200 W. Ce modèle dispose également d’une recharge de 0 à 80 % en moins d’une heure via prise et de poignées de transport (3 999 €)

Un kit solaire 1200 W, avec batterie EcoFlow, vous reviendra donc à 1 890 € + le prix de la batterie choisie. Plus d’informations, rendez-vous sur le site Tornasol Energy.