Trois Tiny Houses à réserver pour vos prochaines vacances dans le Nord de la France

Une soudaine envie de vous ressourcer sans parcourir des milliers de kilomètres ? Ou de découvrir la vie dans une tiny-house nichée au cœur d’une nature luxuriante ? Si cette idée vous taraude l’esprit, nous vous proposons de découvrir trois tiny-houses, qui se situent dans la région des Hauts-De-France, une région où il n’est pas besoin de vanter l’accueil des habitants… Comme dirait Dany Boon ou plutôt Antoine Bailleul dans le film Bienvenue chez les Ch’tis: “quand on arrive dans le Nord, on pleure deux fois : lorsque l’on y arrive et lorsque l’on s’en va” ! Embarquement immédiat pour découvrir trois tiny-houses chtimis, l’occasion de découvrir le Nord, et la vie en mode tiny-house. Ce mode de vie qui fascine tant de monde à l’heure actuelle !

La tiny-house du camping de la Trye (Picardie)

Le camping de la Trye se trouve à Bresles dans le département de l’Oise, à une quarantaine de kilomètres du magnifique château de Chantilly, qu’il faudra visiter absolument. Dans cette tiny-house, vous pourrez vous installer en famille puisqu’elle est prévue pour 4 personnes. Vous aurez tout le loisir de profiter du jacuzzi privatif et des barbecues communs pour préparer vos repas. Les prix comprennent l’accès illimité au jacuzzi, les lits faits à l’arrivée, le linge de toilettes, le kit petit-déjeuner, le kit accueil et les torchons. Pour réserver la tiny house de Bresles : Camping de la Trye.

La Tiny House des Rêves Bleus à Palluel (62)

Après l’Oise, nous remontons un peu plus haut dans le Nord de la France pour atteindre la ville de Palluel, près d’Arras et du domaine Ecoland. Dans ce magnifique site se trouve la Tiny-House des rêves bleus. Elle offre à ses hôtes tout le confort moderne mais en gardant une philosophie minimaliste. La petite maison toute en bois est équipée de toilettes sèches et d’un bac de compostage; le mode de vie écolo est au centre du concept d’Ecoland.

Avec une vue imprenable sur le lac, vous pourrez en admirer les couleurs, suspendus dans un filet prévu à cet effet… En apesanteur ! La tiny-house de Palluel peut accueillir deux personnes pour un séjour en amoureux, mais il est possible d’y venir en famille. Pour réserver la Tiny House des Rêves Bleus : Ecoland.

La tiny-house d’Ailly sur Noye

A mi-chemin entre le département de l’Oise et de la Picardie, se trouve celui de la Somme (80) et ici, c’est Audrey qui vous accueillera dans une tiny-house de 20 m² en pleine campagne et à la ferme ! Pour le dépaysement, c’est peut-être notre coup de cœur ! La tiny-house se trouve dans le domaine d’une ferme isolée et au beau milieu de 25 hectares de bois et de plaines. A l’intérieur, c’est une ambiance cosy qui vous attend avec un poêle à bois, un petit coin cuisine tout équipé, une douche, des toilettes et un espace nuit avec un lit de 160 cm ! De quoi vivre un séjour insolite et ressourçant.

Vous recevrez probablement la visite des chevaux de la propriétaire des lieux. Si vous souhaitez vous immerger dans la faune locale et découvrir les chouettes ou autres busent qui y vivent, pensez à prendre vos jumelles… A l’extérieur, vous profiterez d’une belle terrasse, de transats, d’un hamac et d’un barbecue pour vos soirées d’été. A découvrir absolument si vous passez par les Hauts-de-France et que l’aventure en tiny-house vous inspire. Pour réserver la tiny-house d’Audrey : Esprit Hauts de France.