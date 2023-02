Un ancien ingénieur invente une maison innovante « autodépendante » alimentée par le soleil et l’hydrogène

De nos jours, la préservation de l’environnement est devenue un sujet d’une importance capitale. Les moyens utilisés pour atteindre nos ambitions environnementales sont nombreux et ils se multiplient. Le basculement vers les énergies renouvelables figure parmi les solutions mises en avant par les scientifiques. À ce propos, force est de reconnaître que nous avons tendance à privilégier le photovoltaïque, l’éolien et l’énergie hydrolienne. Néanmoins, le gaspillage de l’énergie produite demeure un problème inhérent à ces concepts. Les experts travaillent d’arrache-pied dans l’espoir de trouver une solution de stockage fiable et moins cher des excédents d’électricité générée par ces types d’installation. C’est le cas d’un ancien ingénieur vivant à Göteborg, en Suède, qui a construit une maison dotée d’un système d’alimentation pour le moins innovant.

Une maison entièrement autonome en énergie

Hans Olof Nilson a visiblement fait en sorte que sa demeure devienne une source d’inspiration pour les écologistes et les designers. Construite au cœur d’un milieu verdoyant, la maison est 100 % autonome en énergie. Concrètement, l’approvisionnement en courant électrique est assuré par des panneaux solaires et des piles à hydrogène. Ceux-ci garantissent un accès entièrement indépendant à l’électricité tout au long de l’année. L’aménagement est composé de 160 m² de panneaux solaires. Le sexagénaire a prévu un électrolyseur qui lui permet de convertir le surplus d’électricité produite en hydrogène, lequel peut ensuite être transformé en électricité via des piles à combustible. Effectivement, les piles à hydrogène sont plus efficaces que les batteries conventionnelles. Elles permettent un stockage plus durable de l’énergie.

Une maison intelligente

Outre le fait qu’elle est 100 % autonome en énergie, la maison de Nilson a la particularité de posséder une technologie unique capable de calibrer automatiquement la température ambiante à l’intérieur. En optant pour cette solution, l’inventeur cherche davantage à économiser de l’énergie. Ce bâtiment pas comme les autres utilise son système d’alimentation innovant depuis 2015. L’État suédois est impressionné par l’exploit de Hans Olof Nilson, si bien qu’en 2017, le maire de la ville de Vågårda a fait installer un système similaire dans une centaine de logements sociaux dans la municipalité. L’installation a été confiée à l’ingénieur retraité lui-même.

Un concept séduisant

Il faut savoir que l’idée de produire de l’hydrogène vert pour créer de l’électricité est déjà populaire à l’échelle mondiale, mais c’est la première fois qu’une maison individuelle profite de cette technologie. Le projet intéresse d’ailleurs ETX Studio et son partenaire Energy Observer Solutions. Ce dernier est à l’origine d’Energy Observer, le premier bateau à hydrogène à être autosuffisant en énergie. L’engin sillonne les océans pour promouvoir l’utilisation de ce carburant. Selon les experts, cela est une bonne alternative aux combustibles fossiles comme il n’émet pas de gaz à effet de serre. Plus d’informations : energy-observer.media.