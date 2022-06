Un chauffeur routier invente un système de fixation innovant pour accrocher les sangles plus facilement

Avez-vous déjà tenté de sangler un chargement sur une remorque ou sur un poids lourd ? Si tel est le cas, vous vous êtes probablement battus avec la sangle à cliquet. Pour sangler un chargement, il faut d’abord faire tenir le crochet, attraper l’autre bout de la sangle, en espérant que le crochet ne soit pas tombé entre temps; une fois les deux « bouts » réunis, il faut garder l’une en tension pendant que vous tentez de faire passer l’autre bout dans le cliquet. Pour nous y être déjà frotté, ce n’est vraiment pas une partie de plaisir quand on doit le faire seul ! Les experts et ultracrépidarianistes sauront faire, évidemment… Un chauffeur routier vient d’inventer le Fixang pour faciliter cette manœuvre. Et comme dirait l’autre : il fallait y penser !

Une invention primée au Concours Lépine

Christophe Prieur est chauffeur-routier chez Groussard, une entreprise située à Fougères (35) et il a imaginé un système de fixation de sangles, pour les professionnels, mais également pour les particuliers ! Grâce à son invention, le chauffeur a obtenu deux prix au Concours Lépine 2022 dont la médaille d’or dans la catégorie Transports et Industrie. Il décrit son invention comme un « coinceur magnétique » pour faciliter la vie de ceux qui ont, un jour, besoin de sangler un chargement sur une remorque ou un plateau.

Le Fixang, comment ça marche ?

Comme on vous l’a dit, mettre une sangle sur un chargement implique que les deux parties restent en place, en attendant de pouvoir les réunir, et c’est loin d’être une évidence parfois ! Le Fixang est un système en acier doté de deux puissants aimants qui viennent se « coller » sur le plateau ou la remorque… Il suffit ensuite d’accrocher la sangle dans les crochets prévus à cet effet. La sangle « libre » reste alors aimantée à votre support et vous n’avez plus qu’à l’attraper pour la glisser dans votre cliquet !

Est-ce que le Fixang est disponible ?

Sur le site Fixang.fr, tout est déjà en place: un Fixang coûte 39€ (+10€ de frais de port), et il sera bientôt possible de les commander par deux ou trois unités depuis le site. Il est précisé que les ventes devraient débuter en juin 2022. Le Fixang a valu à Christophe Prier une médaille d’or du concours Lépine donc, mais également le premier prix de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Ce n’est pas tout, il a aussi remporté un prix dont il est plutôt fier : celui de l’Innovate Recherches contacts industriels, généralement attribué aux entreprises plutôt qu’aux particuliers. Les entreprises de transports vont adorer ce système, qui fera forcément gagner un temps fou à leurs chauffeurs. Et pour les particuliers, finies les galères du sanglage et l’arrimage du chargement !