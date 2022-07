Une adolescente de 15 ans invente un dispositif innovant pour “neutraliser” les tsunamis

Les catastrophes naturelles se font de plus en plus présentes, et de plus en plus intenses dans le monde… Et parfois, les meilleures inventions pour lutter contre ces catastrophes ne viennent pas d’éminents cerveaux mais de jeunes, voire très jeunes étudiants… Jasmine Lima est une june élève de 15 ans qui dit que « résoudre les problèmes c’est son truc » ! Elle vient d’ailleurs de remporter un prix lors de la Convention nationale des inventions qui s’est tenue au Musée Henry Ford de l’innovation américaine à Dearborn, dans le Michigan, pour son invention dans un domaine bien précis : la prévention des tsunamis. Découverte de cette jeune inventrice géniale du XXIème siècle !

Quelle est cette invention ?

Comme l’explique la jeune fille, T-Sound “est un dispositif avancé de protection contre les tsunamis”. Concrètement, il utilise un double système d’ondes gravitationnelles acoustiques pour neutraliser l’énergie d’un tsunami, ces ondes étant en fait, les ondes sonores qui se propagent dans l’eau comme si vous jetiez une pierre dans un lac. Depuis de nombreuses années déjà, les scientifiques étudient ces ondes gravitationnelles acoustiques pour détecter les tsunamis, mais Jasmine voudrait que son invention serve avant tout à la prévention.

Comment ça marche ?

L’idée de Jasmine est la suivante : lorsque les ondes gravitationnelles acoustiques sont envoyées par le T-Sound, elles entrent en contact avec le tsunami pour absorber son énergie, ce qui a pour conséquence directe de stopper la vague et d’éviter les dégâts qu’elle peut causer. Ce concours n’était pas le premier pour la jeune étudiante, il y a deux ans déjà, elle avait présenté un étrier de sécurité qui permettait aux cavaliers de ne pas être traînés par les chevaux lorsqu’ils étaient éjectés de l’animal… Sa professeure de sciences, Mme Whitworth a déclaré au sujet du T-Sound : “La vache ! C’est incroyable”… Et on peut aisément la comprendre…

D’où lui est venue cette idée ?

Jasmine et son père sont aussi des passionnés de surf. Alors qu’ils se préparaient à une session sportive, une alerte tsunami a été déclenchée. Elle s’aperçoit que le seul moyen de rejoindre sa ville en cas de tsunami, c’est un seul et unique pont… Elle se réalise qu’évacuer tout le monde relèverait de l’impossible. Puis, alors qu’elle se trouve sur un bateau, elle remarque que les vagues provoquées par les autres bateaux viennent s’écraser sur le sien, ce qui lui donne l’idée d’utiliser des impulsions électriques pour les neutraliser avant qu’elles ne s’écrasent. Elle explique : “j’ai en quelque sorte réalisé que je pouvais prendre cette petite idée que j’avais de simplement arrêter quelques vagues sur quelques bateaux pour réellement arrêter une catastrophe naturelle”.

Une fois revenue à terre, elle a déjà son T-Sound en tête et s’entoure de l’un des plus grands experts des ondes gravitationnelles acoustiques, le Docteur Usama Kadri. Ensemble, ils développent et créent le T-Sound. Ils déterminent d’abord la manière dont fonctionnerait le concept à grande échelle, ce qu’il coûterait, et même comment ils pourraient le mettre en place dans des zones à faibles revenus. Ils ont trouvé l’idée, maintenant ils recherchent des financements pour un appareil qui coûterait entre 20 000 et 50 000 dollars, donc accessible aux pays les plus pauvres du monde pour protéger les populations.