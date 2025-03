Une entreprise dévoile une pompe à chaleur qui repose sur le principe de l’effet Peltier

Les pompes à chaleur sont considérées comme une alternative durable aux systèmes de chauffage traditionnels alimentés par des combustibles fossiles. Cela ne signifie pas toutefois qu’elles n’émettent pas de gaz à effet de serre. Bien au contraire, les fluides frigorigènes utilisés dans ces systèmes sont nocifs pour l’environnement, augmentant ainsi l’empreinte carbone des bâtiments. Avec sa solution baptisée Peltech, l’entreprise écossaise Thermoelectric Conversion Systems affirme vouloir changer la donne. Celle-ci consiste en une pompe à chaleur à faible émission de carbone. Contrairement aux pompes à chaleur classiques, elle utiliserait un module Peltier pour maintenir le confort thermique dans les pièces.

Une PAC durable

Si vous ne le savez pas encore, l’effet Peltier, découvert en 1834 par le physicien français Jean-Charles Peltier. Il s’agit d’un phénomène physique qui se manifeste par une différence de température lorsqu’un courant électrique est appliqué entre deux électrodes reliées à un matériau semi-conducteur. Cet effet thermoélectrique permet ainsi de produire du froid en utilisant uniquement de l’électricité. La pompe à chaleur de TCS utiliserait un module Peltier propriétaire. De plus, elle intègrerait un contrôleur nommé Optidrive pour un « fonctionnement optimal en tout temps », promet la société. Celui-ci a notamment pour rôle de garantir le bon fonctionnement du moteur thermique. Pour ce faire, il embarquerait un système de contrôle numérique « ultra sophistiqué », explique l’entreprise sur son site officiel.

Compatible avec les systèmes photovoltaïques

D’après Thermoelectric Conversion Systems, sa solution présente un coefficient de performance énergétique (COP) supérieur à 10. Une belle promesse qui serait rendue possible par l’intégration de modes personnalisables qui optimisent le fonctionnement de la pompe à chaleur. Fait intéressant, le module Peltier développé par l’entreprise qui alimente la PAC serait compatible avec les systèmes de chauffage direct et indirect. Sa puissance va de 100 watts à 10 kW, selon les modèles. De plus, il s’agit d’un dispositif qui peut être alimenté en 12V, 24V ou 48V DC. Cela en fait une solution pouvant potentiellement être utilisée avec les systèmes solaires photovoltaïques sans avoir besoin de convertisseur de tension.

Un vaste domaine d’application

En plus d’intégrer un module Peltier propriétaire, la pompe à chaleur Peltech utiliserait des échangeurs de chaleur développés par l’entreprise elle-même. À noter que le fonctionnement dudit module est réversible. Autrement dit, il permet à la PAC de faire office de dispositif de chauffage et de climatisation. Selon l’entreprise écossaise, grâce à sa puissance élevée, pouvant aller jusqu’à 20 kW, son module à effet thermoélectrique pourrait aussi être utilisé dans les réfrigérateurs, les congélateurs, les sèche-linge et les systèmes de gestion thermique des véhicules électriques. À noter que cette technologie est protégée par un brevet, mais aucune donnée ni statistique réalisé par un laboratoire indépendant n’est pour le moment communiqué par l’entreprise. Plus d’infos : teconversion.com. Alors, trop beau pour être vrai ou véritable révolution ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .