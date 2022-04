Une jeune Nigériane invente un soutien-gorge à ultrasons qui détecte les cancers du sein

Quel accessoire exclusivement féminin pourrait permettre de détecter une maladie qui touche bien plus de femmes que d’hommes ? L’accessoire en question serait le soutien-gorge qui deviendrait intelligent et qui serait capable de détecter le cancer du sein ! C’est l’idée d’une jeune Nigériane, Kemisola Bolarinwa qui utilise une technologie d’ultrasons pour développer un soutien-gorge intelligent. Ce soutien-gorge permettrait une détection précoce du cancer du sein… Une maladie qui touche chaque année, selon l’OMS, 2,3 millions de femmes… Parmi elles, 685 000 en décèdent, par manque de diagnostic précoce… L’innovation de cette Nigérienne pourrait donc être d’une aide primordiale pour toutes les femmes. Présentation.

Quel est donc ce soutien-gorge ?

Comme nous vous l’avons dit, le soutien-gorge utilise une technologie basée sur les ultrasons. Il fonctionne à piles et de connecte sur une application smartphone qui enregistre les résultats et informe des risques de tumeur. Selon sa conceptrice, ce soutien-gorge se révèle d’une importance capitale en Afrique où les femmes doivent effectuer de longs trajets pour être dépistées… Beaucoup ne le font jamais faute de moyen d’ailleurs ! En Afrique, ce sont environ 130 000 femmes dépistées chaque année et la moitié ne survivent pas à la maladie. Cela étant dû dans la quasi-totalité des cas, à un manque de diagnostic précoce. L’inventrice espère qu’il pourra contribuer à détecter plus facilement la maladie.

Comment fonctionne-t-il ?

La jeune femme, qui a perdu sa tante d’un cancer du sein en 2017, à fondé la start-up Nextwear Technology, basée à Abuja au Nigéria. C’est en voyant des femmes souffrir de cette maladie qu’elle s’est donné pour mission, de la combattre. Ce soutien-gorge devra être porté pendant environ 30 minutes, il conviendra à toutes les femmes, qui pourront donc se diagnostiquer chez elles. Le début du travail sur ce soutien-gorge a débuté en 2018, et après deux ans, elle espère pouvoir le commercialiser bientôt ! Grâce aux ultrasons, le soutien-gorge intelligent pourra détecter si une tumeur est maligne ou bénigne en 30 minutes. De plus, les résultats pourront être transmis directement aux médecins partenaires de cette innovation. Pour que toutes les femmes puissent en bénéficier, l’inventrice prévoit également de le livrer avec un téléphone portable et l’application dédiée.

Une invention soutenue par les autorités et la médecine

Au Nigéria, comme de nombreux pays d’Afrique, les dépistages de maladie sont parfois difficiles. Le ministère des sciences et de la technologie du Nigéria, ainsi que celui des communications ont approuvé le système novateur de la créatrice. Maintenant, elle doit veiller à ce que son invention soit accessible au plus grand nombre de femmes mais elle se heurte à un manque de financement et à la pénurie mondiale de matériaux. Ce soutien-gorge est pour le moment, financé par les revenus d’un premier produit de la start-up qui lutte contre l’insécurité au Nigéria. Francis Durosinmi-Etti, professeur de radiothérapie et d’oncologie à l’hôpital universitaire de Lagos au Nigeria, a déclaré que des technologies telles que le soutien-gorge intelligent pourrait aider à changer cela. Selon lui, la technologie à ultrasons pour ce soutien-gorge intelligent sonne bien car elle ne produit aucun rayonnement. Un test local a été réalisé, ils ont obtenu une précision de 70% mais ils espèrent atteindre une précision de 95 à 97% dans les mois à venir.