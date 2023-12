Une maison qui se construit comme un jeu de construction, une première WikiHouse sort de terre en Belgique

Nous avons tous, un jour ou l’autre, acheté un meuble IKEA ou une boîte de LEGO. Et ces deux enseignes ont la particularité de proposer des meubles faciles à monter pour la première et des briques emboîtables pour la seconde. WikiHouse, une entreprise britannique de construction de tiny houses, est un peu la fusion des deux marques. En effet, WikiHouse construit des maisons en kit, qui se montent comme des meubles IKEA et dont les blocs s’emboîtent comme des LEGO. La première WikiHouse belge sera construite près de Liège.

Une première WikiHouse à Liège (Belgique)

Ce projet est celui de Benjamin Pailhe, designer originaire de Liège et fondateur du premier fab lab de Wallonie. Actuellement, ce diplômé de l’école Saint-Luc est sur le point de concrétiser un projet novateur à Liège : la première WikiHouse de Belgique, pour laquelle il vient de recevoir un permis. Ce concept, en plein essor, vise à rendre la construction de maisons écologiques accessibles à tous à un coût extrêmement abordable. En s’appuyant sur l’open-source et les technologies émergentes telles que les imprimantes 3D et les CNC (machines permettant de reproduire des modèles en contreplaqué), WikiHouse privilégie des matériaux durables et recyclables. Il adopte une approche de construction légère et modulaire, réduisant les déchets grâce à des découpes précises et minimisant ainsi l’impact environnemental.

Une fois que les pièces sont fabriquées, il est assez simple de les assembler soi-même, avec un marteau et une cloueuse. Le plan de montage et les instructions sont suffisamment clairs pour éviter les erreurs. C’est un peu comme assembler un meuble Ikea, explique-t-il sur le site todayinliege.be. Le nouveau projet consiste à aménager l’intérieur d’un hangar existant dans le quartier Saint-Léonard (rue du bosquet 27) grâce à un box en kit à un prix extrêmement compétitif. Ce projet a d’ailleurs récemment été récompensé dans le cadre de Go Circular initié par le ministre de l’Économie belge, Willy Borsus.

Une WikiHouse, qu’est-ce que c’est ?

Une WikiHouse est une maison montable et démontable, constituée de blocs muraux de 39 kg chacun. Fabriquée en contreplaqué interverrouillé, leur robustesse est exceptionnelle puisque l’entreprise assure qu’un seul bloc mural peut supporter le poids de trois éléphants. De plus, ce contreplaqué issu de l’épicéa lui confère une durabilité de 60 ans, au minimum, et des centaines d’années, avec un entretien régulier. Ces blocs se distinguent également par leur isolation exceptionnelle, affichant une valeur U de 0,14 W/m²K, assurant ainsi une efficacité énergétique élevée par défaut.

Mais ce n’est pas tout, elles ont un bilan carbone négatif !

Le bois capture et stocke le carbone atmosphérique dès son installation et pendant toute sa durée de vie. De plus, les WikiHouse sont très polyvalentes et compatibles avec divers types de fondations et de revêtements. Il est par ailleurs aisé d’y faire passer des câbles pour un chauffage au sol ou des canalisations pour desservir la totalité de la maison. Enfin, ces maisons modulables s’assemblent en quelques heures seulement, avec une équipe de quelques personnes. Enfin, cerise sur le gâteau, lors d’un éventuel démontage, la WikiHouse ne laissera aucune empreinte, redonnant au sol son état originel. Ajoutons pour terminer que les blocs de la maison, en fin de vie, peuvent être recyclés, transformés puis réutilisés. Pour en savoir plus sur le concept, rendez-vous sur wikihouse.cc. Que pensez-vous de cette drôle de maison modulable ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .