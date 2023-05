Up-Welling invente une pompe hydraulique autonome et sans électricité

Depuis quatre ans, les trois inventeurs Armand Wan-Hoi, Pierre Bignon et Anton Bouwer, travaillent sur une innovation technologique : la pompe Up-Welling, qui est un système de pompage sans électricité. La machine est opérationnelle depuis quelques jours seulement et elle est capable de pomper 52 m³ d’eau par heure à une pression de 10 bars. Elle a déjà été achetée par le conseil départemental de la Réunion, et sera installée dans la zone agricole de Saint-Paul à partir de ce lundi 1ᵉʳ juin. L’objectif de la pompe Up-Welling étant de pouvoir envoyer de l’eau vers des points situés en hauteur, mais aussi et surtout, de pouvoir traiter les eaux polluées sur toute la planète. Dans le monde, les eaux polluées sont un enjeu de santé publique et génèrent encore de nombreuses maladies et décès. La pompe inventée par les trois amis pourrait donc sauver des vies. Présentation.

Comment fonctionne cette pompe innovante ?

La particularité de la pompe Up-Welling réside dans le fait qu’elle produit de l’énergie en continu. Un cas bien différent des autres sources d’énergies renouvelables. Les éoliennes et les panneaux solaires produisent de l’énergie par intermittence en fonction des conditions météorologiques. La pompe Up-Welling se compose d’une colonne manométrique et d’un système de pistons. Ce système produit de l’air comprimé, générant à son tour de l’énergie de manière continue. Le dispositif permet, par exemple, de pomper l’eau des sources et de la faire remonter jusqu’à 200 ou 300 m au-dessus. À la Réunion, cette pompe pourrait être utilisée dans des sites reculés comme Mafate, et remplacer les systèmes de moteur/compresseur utilisés pour les climatisations.

La pompe Up-Welling, pour quoi faire ?

Le trio a inventé une machine qui peut pomper de l’eau de façon autonome et automatique. Ils ont obtenu la médaille d’or dans la catégorie énergie au Salon international de Genève et leur machine a également reçu le label Solar Impulse, le mois dernier. Cette machine est utile pour l’agriculture, l’élevage et l’utilisation personnelle d’eau à La Réunion, mais les inventeurs espèrent aussi recourir à ce dispositif pour nettoyer les eaux polluées dans les pays émergents.

La pompe fonctionne grâce à une pression transmembranaire, bloquant les germes nocifs présents dans l’eau impure. Cette pression conduit l’eau à travers une membrane semi-perméable, éliminant les contaminants. La pompe Up Welling est économiquement viable pour les populations qui vivent sans électricité et sans eau potable, contrairement aux pompes électriques existantes. Les inventeurs espèrent aider les villages d’Afrique ou d’Asie à accéder à de l’eau potable, et ce, à un coût abordable.

Quelques chiffres pour comprendre l’importance de cette invention…

Selon des statistiques de différentes organisations internationales, plus de deux milliards de personnes dans le monde rencontrent ont difficilement accès à l’eau potable. De plus, environ 844 millions de personnes ne disposent d’aucun service de base pour l’approvisionnement en eau potable (OMS). Tandis que chaque année, près de 300 millions de personnes subissent les effets néfastes de l’eau contaminée sur leur santé (ONU). Ces chiffres alarmants entraînent des conséquences dramatiques sur la vie des populations, avec près de 15 000 personnes, dont 6 000 enfants, qui perdent chaque jour la vie à cause de maladies causées par le manque d’accès à l’eau potable, selon un rapport de l’UNESCO. Plus d’informations, rendez-vous sur le site Up-Welling.com.