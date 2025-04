VabsRider, l’invention d’une selle de vélo atypique qui pourrait tout changer

L’un des problèmes les plus courants chez le cycliste est l’inconfort causé par la pression exercée sur les zones sensibles du corps, telles que les ischio-jambiers, la hanche et les fesses. Pour cette raison, l’ingénieur australien Robin Macan a développé, en collaboration avec le designer industriel Philippe Guichard et le cabinet Whistle Design Group, basé à Melbourne, une selle innovante. Baptisée vabsRider, celle-ci sera bientôt commercialisée par la start-up ataraxyBSC, également implantée en Australie. Il s’agit d’une solution qui s’adresse aussi bien aux cyclistes professionnels qu’aux cyclistes amateurs. Avec pour slogan « cyclistes, vos fesses sont heureuses ! », elle vise à rendre le cyclisme plus agréable.

Une selle unique en son genre

Annoncé par son inventeur comme la « première selle de vélo à axe virtuel au monde », le vabsRider bénéficie d’une conception avancée qui « permet un mouvement individuel des jambes, en tournant autour des articulations de la hanche sur un axe virtuel par rapport au siège », peut-on lire sur le site web ataraxyBSC. Ce mécanisme innovant vise à éviter au cycliste d’avoir mal aux fesses à chaque fois qu’il monte sur sa bicyclette, nous avions d’ailleurs consacré un article il y a peu de temps. Le vabsRider constitue ainsi une solution idéale pour les individus qui effectuent chaque jour (ou occasionnellement) de longs trajets à vélo.

Rendre le cyclisme plus confortable

En fait, le vabsRider est composé de deux parties symétriques qui montent et descendent indépendamment l’une de l’autre lorsqu’on pédale. Cela permet de mieux répartir l’effort physique entre les os et les muscles du bas du corps et des fesses. Autrement dit, la selle réduit la pression qui s’applique à ces zones lorsque le cycliste est en mouvement. Il faut savoir que cette pièce qui constitue le point de contact principal entre le vélo et le pratiquant a été imaginée en 2016 par Robin Macan. Il aura donc fallu plusieurs années pour que la version finale soit prête. En parlant de cela, les designers ont opté pour des matériaux choisis avec soin pour la fabrication du vabsRider. Les rails et le cadre sont par exemple en aluminium et en acier.

Bientôt sur Kickstarter

Par ailleurs, la selle utilise du cuir synthétique résistant à l’eau avec une surface texturée pour une meilleure adhérence. On notera aussi le fait que ses développeurs ont choisi un rembourrage en mousse de haute densité afin de mieux absorber les chocs et optimiser en conséquence le confort. Le vabsRider comporte également des éléments en plastique de qualité industrielle. Sa capacité maximale en termes de poids est de 100 kg. Il mesure 300 mm de haut, pour 300 mm de large et 480 mm de profondeur.

Bien sûr, il est réglable pour s’adapter à toutes les morphologies. Enfin, sachez qu’ataraxyBSC mènera sur Kickstarter à partir du 1ᵉʳ mai prochain une campagne de financement participatif pour ce siège de vélo révolutionnaire. Plus d’infos : ataraxybsc.com. Seriez-vous prets à essayer cette selle innovante ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .