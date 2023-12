Vendogril : un jeune retraité invente et brevète un barbecue vertical et multifonction, meilleur pour la santé

Nous sommes au début de l’hiver et le printemps nous semble encore lointain. Quoique, cette année, nous aurions presque pu proposer la dinde aux marrons sur la terrasse avec des températures au-dessus des normales saisonnières pour un 25 décembre. Dès le printemps prochain viendra le moment de ressortir (ou de remplacer) le barbecue, qui lancera la saison chaude. En Vendée, un homme se prépare à équiper de nombreux foyers avec son invention : le « Vendogril ». Son nom, Bruno Boucard, jeune retraité de la restauration, il a mis son savoir-faire culinaire au service de son invention. Découverte de qui pourrait devenir l’invention de l’été 2024.

Retour sur la naissance du Vendogril

L’an dernier, en 2022, Bruno Boucard cesse son activité professionnelle de restaurateur, mais sait déjà qu’il ne va pas passer son temps à procrastiner ! « Je ne suis pas le genre de retraité à rester tranquille », explique-t-il dans une interview accordée à Ouest-France. Installé au lieu-dit La Boulinière, sur la commune de Grand’Landes, il travaillait pour des restaurants gastronomiques et est donc un spécialiste des cuissons en tous genres. Il décide alors d’inventer le Vendogril, un appareil de cuisson, qui permet de cuire la viande à la verticale, une cuisson plus saine, mais également plus aisée sans risque de se brûler.

Pourquoi inventer le Vendogril ?

« J’en avais assez des cuissons trop poussées des barbecues classiques », explique l’inventeur dans la même interview. Alors, il invente un système qui permet de cuire au bois ou au charbon sans que la flamme vienne lécher la viande en cuisson. Cette dernière n’est donc plus « agressée » par une cuisson violente et rapide, conservant toutes ses saveurs, ses gras et son aspect. Rappelons qu’une viande calcinée n’est pas le meilleur produit pour la santé, il a été prouvé que le « brûlé » peut avoir des conséquences sur notre santé.

En effet, « la cuisson d’aliments à des températures élevées, en contact direct avec la flamme, conduit à la formation en surface de composés chimiques nocifs. Certains comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et notamment le benzo(a) pyrène (B (a) P) ont des propriétés cancérigènes », confirme l’ANSES dans ce communiqué. Pour compléter son invention brevetée, il a ajouté une fonction tournebroche et un système qui permet de retourner les brochettes sans se brûler.

Une invention bientôt commercialisée ?

Bruno Boucard ambitionne désormais de commercialiser son barbecue et de le faire découvrir au plus grand nombre. Il propose deux modèles à la vente, l’un destiné aux professionnels, équipé de huit éléments de série, et un modèle familial légèrement plus compact, explique-t-il. Il participe activement à des salons et organise des journées de démonstration avec dégustation chez lui à la Boulinière, deux fois par mois, d’avril à septembre, souligne l’ancien chef, passionné par le partage de sa passion culinaire.

À la recherche de nouveaux sous-traitants pour répondre à la demande croissante, il exprime son objectif de propulser Vendogril vers le succès avant de prendre sa retraite et de profiter de ses jours de repos. Bien que sexagénaire, il confie déjà avoir une autre invention en tête, sans rapport avec le domaine de la cuisine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vendogril.com.