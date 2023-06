« Votre pipi pour la planète ! », le Futuroscope va recycler l’urine de ses visiteurs pour fabriquer un engrais biologique

Depuis 2021, le parc du Futuroscope a lancé un drôle de slogan : « Votre pipi pour la planète ! ». En effet, le parc d’attractions s’est associé à l’entreprise girondine Toopi Organics afin de récupérer et de recycler l’urine des visiteurs, pour en faire un fertilisant agricole. L’expérience semble concluante, puisque le Futuroscope a généralisé l’installation de ces urinoirs écologiques sur l’ensemble du parc. Les sécheresses s’intensifient et sont de plus en plus précoces chaque année. Utiliser les milliers de litres d’urine des visiteurs permettent d’économiser des centaines de milliers de litres d’eau. De plus, cela permet aux agriculteurs d’utiliser un fertilisant biologique et efficace pour l’irrigation de leurs cultures. Présentation.

Les toilettes Toopi Organics du Futuroscope, comment ça marche ?

Les blocs sanitaires sont équipés d’urinoirs secs, ne nécessitant pas de chasse d’eau. Ces urinoirs sont connectés à des réservoirs qui collectent l’urine, permettant ainsi d’économiser trois litres d’eau par utilisation des toilettes. Sur une année, cela représente la récolte de 23 000 l d’urine et une économie de près de 300 000 l d’eau. Ce qui est bénéfique à tous égards, selon Rodolphe Bouin, président du directoire du Futuroscope. (Source : France 3).

« On ne peut pas crier qu’il n’y a plus d’eau, qu’elle est polluée, et continuer à uriner dans de l’eau potable », explique Alexandra Carpentier, directrice générale de Toopi Organics. L’urine recueillie dans les toilettes du Futuroscope sera utilisée pour la fermentation de bactéries destinées à la fertilisation agricole. Bien que l’utilisation directe de l’urine dans les champs soit possible, cela nécessite 40 000 l par hectare, tandis que l’utilisation de produits transformés nécessite seulement 5 à 20 l.

D’où est venue l’idée de cette invention ?

L’idée de cette invention est venue de Michaël Roes, coprésident de Toopi Organics, qui cherchait des moyens de recycler l’urine et de cesser d’utiliser de l’eau potable pour les toilettes. Après des analyses, il a découvert que l’urine contenait des éléments chimiques semblables aux milieux de culture utilisés pour les bactéries produisant des biostimulants et des engrais.

Toopi Organics a déposé un brevet pour ce procédé et est autorisée à distribuer son fertilisant biosourcé en France et dans cinq autres pays européens. La société affirme que le produit est déjà très apprécié des agriculteurs, surtout avec l’augmentation des prix des engrais. Toopi Organics teste également ces types d’urinoirs dans les stations-service, les établissements scolaires et les festivals. Elle prévoit même de les adapter aux toilettes pour femmes à l’avenir, afin de profiter de cette ressource naturelle illimitée.

Pourquoi l’urine est un formidable engrais naturel ?

L’urine humaine, un engrais naturel efficace, revient à la pratique pour un jardinage écologique. En effet, elle contient des nutriments essentiels tels que l’azote, le phosphore et le potassium. L’urine peut être utilisée diluée dans l’arrosage des plantes, offrant ainsi un engrais équilibré et gratuit. Attention cependant à diluer l’urine à raison d’un litre d’urine pour dix litres d’eau afin d’éviter les excès, ou à combiner un litre de compost par litre d’urine pour une meilleure utilisation. En attendant, sachez messieurs que lorsque vous urinez au Futuroscope, vous faites un geste pour la planète !