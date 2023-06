Lorsque l’on imagine une éolienne, nous avons l’image d’immenses monstres d’acier situés en bordure d’autoroute, dans des champs gigantesques. En 2021, la start-up danoise Kitex annonçait le lancement de sa petite éolienne baptisée Wind Catcher, montables en 20 min chrono ! C’est désormais une réalité puisque la Wind Catcher est désormais en vente, et fonctionnelle. Elle s’adresse notamment aux amateurs de randonnées, ou camping, qui découvriront une éolienne, légère, puissante et facile à transporter. Une manière de profiter de paysages magnifiques au sommet d’une colline, tout en restant connectés et en utilisant une énergie propre et renouvelable : le vent. Elle est également utilisable avec les petites stations électriques solaires, un autre avantage intéressant. Découverte.

La Wind Catcher, qu’est-ce que c’est ?

Wind Catcher est une éolienne révolutionnaire qui est en même temps plus légère, plus puissante et plus commode à utiliser que tout autre système d’énergie éolienne disponible sur le marché. Elle pèse seulement 12 kg et son montage peut être réalisé par une seule personne. Grâce à sa puissance « exceptionnelle », elle est capable d’alimenter divers appareils tels que des vélos électriques, des ordinateurs portables, un réfrigérateur et peut aussi charger votre centrale électrique portable ou vos batteries. Et contrairement aux panneaux solaires, elle est capable de fonctionner aussi la nuit. Elle est aussi compatible avec des générateurs portables populaires tels que Jackery, Ecoflow, Bluetti, offrant ainsi une grande flexibilité d’utilisation.

Les caractéristiques techniques et le prix de la Wind Catcher

Wind Catcher est une éolienne conçue pour maximiser la production d’énergie. Cet appareil exceptionnel procure des performances remarquables selon son concepteur. Il peut générer jusqu’à 2,6 kWh avec une vitesse moyenne du vent de 4 m/s, 3,7 kWh avec une vitesse de 5 m/s et 4,5 kWh avec une vitesse de 6 m/s. Pesant seulement 12 kg avec ses ancres et la masse de la tour, il est également doté d’une tension de sortie programmable de 12 à 36 V. Avec une plage opérationnelle de vitesse du vent allant de 3 à 15 m/s et une possibilité de supporter jusqu’à 25 m/s, Wind Catcher assure une production d’énergie stable et fiable. De plus, avec un niveau sonore de seulement 55 dB à 6 m et une classification météo étanche à la pluie (IP54), cet appareil est conçu pour fonctionner de manière optimale malgré des conditions météorologiques difficiles. Que ce soit par temps chaud ou froid, Wind Catcher peut fonctionner à pleine puissance dans une plage de température allant de −10 °C à +35 °C. Après une campagne de financement participatif positive, l’éolienne est vendue en précommande au prix de 1 995 € sur le site officiel. Attention, les premiers contributeurs sont toujours en attente de leur produit selon les commentaires sur Kickstarte. Kitex a apparemment pris beaucoup de retard pour finaliser son produit…

Mais au fait, qui a inventé l’éolienne ?

Les éoliennes existent depuis très longtemps puisqu’elles étaient des anciens moulins à vent auparavant, apparus en Perse dès l’an 620, suivi de la pompe à vent au IXᵉ siècle en Afghanistan. L’éolienne, telle qu’on l’imagine aujourd’hui, a été inventée en 1888 par Charles Francis Brush. À l’époque, il a construit une grande éolienne pour alimenter sa maison en électricité, avec un système de stockage par batterie d’accumulateurs. Il faudra attendre deux ans de plus, en 1890, pour que le Danois Poul La Cour en 1890 invente la première éolienne industrielle, dans le but de produire de l’hydrogène par électrolyse. Les années suivantes, il conçoit l’éolienne “Lykkegard”, dont soixante-douze exemplaires ont été vendus en 1908. Cette technologie, qui revient aujourd’hui en force, tombe ensuite en désuétude. Rappelons que c’est l’époque du « tout électrique » puis du « tout pétrole », peu de personnes se préoccupent de l’écologie. L’éolienne intéressera de nouveau le Danemark après le premier choc pétrolier de 1973, car elle deviendra une nécessité !