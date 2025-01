Wondrwall dévoile une nouvelle batterie résidentielle dopée à l’Intelligence Artificielle

Le marché du stockage énergétique résidentiel connait un boom spectaculaire avec la hausse des prix de l’énergie et la prise de conscience collective de la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En effet, le secteur énergétique, en particulier la production d’électricité, est à l’origine de près de 40 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone. Profitant de cet environnement commercial favorable, la marque Wondrwall, basée au Royaume-Uni, vient de dévoiler un système hybride batterie-onduleur destiné aux applications domestiques. Comme indiqué en début d’article, l’entreprise a décliné ce nouveau produit en deux versions avec une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 25,6 kWh, en fonction des besoins.

Des cellules LiFePO4

Les deux variantes ont des capacités respectives de 6,4 kWh et 12,8 kWh. Pour leur permettre de stocker davantage d’énergie, il suffit d’ajouter des batteries supplémentaires, sans toutefois dépasser la capacité mentionnée ci-dessus. Wondrwall promet à cet effet une installation facile et rapide grâce à la conception modulaire des accumulateurs. À noter que le système utilise des cellules de type lithium fer phosphate (LiFePO4). La version moins puissante a une puissance de charge de 3 kW. Sa puissance de sortie maximale est de 5 kW en courant alternatif et elle est dotée d’une entrée photovoltaïque de 8 kW.

Dimensions et poids

De son côté, le modèle plus grand offre une puissance de charge de 6 kW et une puissance de décharge de 6 kW en courant alternatif. Il est également compatible avec l’énergie solaire avec une capacité de gérer une puissance photovoltaïque maximale de 9 kW. Dans les deux cas, la marque a prévu deux entrées MPPT. Pour ce qui est des caractéristiques physiques, la version plus petite mesure 92,9 cm x 73 cm x 20,5 cm et pèse 95 kg. La seconde variante, elle, accuse des dimensions de 139,9 cm x 73 cm x 20,5 cm et affiche 154 kg sur la balance.

L’intelligence artificielle aux commandes

L’un des principaux atouts de ces nouveaux systèmes de stockage énergétique résidentiel est qu’ils sont dopés à l’intelligence artificielle (IA). « Le produit utilise notre toute nouvelle technologie d’énergie renouvelable domestique alimentée par l’IA, offrant des performances significatives et des avantages en termes de réduction des coûts », a déclaré l’entreprise dans un communiqué. Il faut savoir que les deux versions présentent une efficacité de 99,99 %.

Et afin de rendre l’offre encore plus attractive, Wondrwall a prévu un chargeur intelligent de petite taille pour véhicules électriques. Celui-ci se décline en deux modèles avec des capacités de 7 kWh et 22 kWh respectivement. Plus d’infos : wondrwall.com. Utilisez-vous des batteries résidentielles ? Avez-vous un retour d’expérience positif ou négatif sur ces systèmes de stockage ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .