Augie, la plus vieille golden retriever du monde vient de fêter ses 20 ans

Le vendredi 24 avril 2020 a été une journée très spéciale pour une gentille chienne qui vit dans le Tennessee, aux États-Unis : August (Augie pour les intimes) a en effet fêté son vingtième anniversaire ! Il s’agit d’un véritable record pour cette golden retriever qui est officiellement reconnue comme la plus âgée de sa race dans le monde. Et si on se réfère à ce tableau de conversion d’âge chien/homme créé récemment par des scientifiques, Augie dépasserait largement les 100 ans en année humaines…

Une histoire vraiment touchante : Augie a été adoptée à l’âge de 14 ans par Steve et Jennifer Hetterscheidt qui l’ont traité comme un membre à part entière de la famille. Pendant six ans, le couple s’est fait une joie de chouchouter leur adorable boule de poils, la comblant d’amour et veillant à ce qu’elle ne manque de rien.

À l’origine, ils avaient d’ailleurs prévu d’organiser une grande fête pour les 20 ans d’Augie, mais ils ont dû revoir leurs plans à cause de la pandémie de Coronavirus. À la place, la chienne a eu droit à des réjouissances en famille toute simple. Ses propriétaires lui ont également préparé un délicieux gâteau aux carottes spécialement adapté à sa santé.

Deux fois l’âge normal d’une golden retriever !

La nouvelle concernant Augie a été partagée sur le Net par le refuge animalier Goldheart Golden Retriever Rescue qui l’a placé dans sa famille actuelle. Le personnel a fièrement annoncé que la chienne est bel et bien la plus vieille golden retriever du monde. A 20 ans, elle a presque atteint deux fois l’espérance de vie moyenne de sa race qui est de 10 à 12 ans : « il existe de nombreuses histoires sur des golden retrievers de 17 ou 18 ans, et même quelques histoires sur des golden retrievers de 19 ans, mais Augie est la première golden retriever à avoir atteint le nombre vingt. »

« À 20 ans, [Augie] a presque doublé l’espérance de vie prévue pour les golden retrievers et elle est toujours bien en vie. Si elle a vécu si longtemps, c’est en grande partie parce qu’elle a une excellente génétique, mais aussi parce que sa propriétaire, Jennifer, a fait un excellent travail en prenant soin d’elle », se sont également réjouis les travailleurs du refuge.

Les maîtres d’Augie ont indiqué que cette dernière se porte très bien pour son âge, et qu’elle adore les promenades dans le jardin. Ils espèrent encore passer de belles années avec leur chienne et ont adopté trois autres golden retrievers pour lui tenir compagnie.