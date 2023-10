« Ça roule ma poule ? », des scientifiques inventent un traducteur pour comprendre le langage des volailles

Un bon éleveur doit constamment surveiller la santé et le bien-être de ses poules. Il doit efficacement détecter les comportements anormaux pour pouvoir trouver les solutions les plus appropriées. En effet, ces volatiles communiquent par différents signaux sonores et comportements. Ils produisent différents sons selon leur humeur, le moment de la journée ou la circonstance (ponte d’un œuf, éclosion des œufs fécondés, présence d’un prédateur, etc.). Le matin, ils sont généralement plus bruyants en claquetant et en caquetant. Le soir, ils sont plus calmes pour se préparer à dormir. Lorsqu’une poule pond un œuf, elle célèbre ce moment en gloussant. Il est donc important de reconnaître ces différents cris pour savoir s’il y a un problème dans son poulailler. Avec ce nouveau système d’IA développé par des chercheurs japonais, les éleveurs pourraient interagir plus facilement avec leurs animaux. En quoi cette technologie consiste-t-elle ? Comment fonctionne-t-elle ? Décryptage.

Un système de traduction des sons émis par les poulets

D’après le professeur Adrian David Cheok de l’Université de Tokyo, sa méthodologie est fondée sur une technique d’IA de dernière génération, appelée « Deep Emotional Analysis Learning » (DEAL). Ce procédé utilise des algorithmes mathématiques complexes permettant de comprendre les états émotionnels des poules en s’appuyant sur des données auditives. Ce chercheur pense qu’en sachant ce que les animaux ressentent, les humains pourront mieux en prendre soin. Durant cette recherche, huit psychologues animaliers et chirurgiens vétérinaires ont donné leur avis sur les états émotionnels des poules. Ils ont procédé à l’analyse d’un échantillon de 80 poules et de 200 h d’enregistrements sonores.

Puis, le professeur Adrian David Cheok a alimenté le système d’intelligence artificielle avec une centaine d’heures d’enregistrements sonores de volatiles. Chaque signal sonore détecté correspond à un état émotionnel de l’animal. Ensuite, les scientifiques ont téléchargé dans l’IA de nouveaux cris des poules, enregistrés pendant 100 h. Selon eux, l’appareil était efficace la plupart du temps. Celui-ci aurait pu identifier correctement l’état émotionnel des poules, avec une précision de 80 %. Il convient de noter que l’équipe de recherche a pu distinguer six états émotionnels (la faim, la détresse, la peur, le contentement, l’excitation et la colère).

Qu’apporte ce nouvel outil d’IA au secteur de l’élevage ?

Les résultats de cette étude ont montré que les techniques d’IA et d’apprentissage automatique ont le potentiel de reconnaître les états émotionnels des poules en déchiffrant les sons qu’elles produisent. L’outil développé par les chercheurs aidera les éleveurs à déterminer si un volatile est affamé, joyeux, stressé, etc. Il pourrait ainsi être intégré dans une application mobile spécialisée. De plus, il serait capable d’évoluer continuellement. Plus l’IA entend les caquètements des volatiles, plus la précision de ses résultats augmente grâce à l’apprentissage. Néanmoins, les scientifiques ont indiqué que le niveau de précision de ce système pourrait encore varier selon les conditions environnementales et les races des poules.

Cette recherche pourrait être utilisée pour améliorer les méthodes d’élevage des poules actuelles. Elle permettrait de mieux suivre le bien-être des animaux. Elle pourrait révolutionner la médecine vétérinaire et soutenir les autres études sur le comportement animal. Mais la possibilité de l’adapter aux animaux de compagnie tels que les chats ou les chiens sera encore plus difficile. Ces animaux ont une façon de communiquer plus complexe. Plus d’informations : researchsquare.com

