Dans quelles villes peut-on acheter des maisons à 1 euro ?

Que pouvez-vous faire avec une pièce d’un euro ? Pas grand-chose penserez-vous, puisque vous ne pourrez même plus acheter une baguette de pain nu un pain au chocolat (chocolatine pour les Bordelais) en boulangerie. Aujourd’hui, avec un euro, vous pourrez éventuellement vous payer un croissant ou un café (et encore, pas à Paris), des bonbons, une demi-baguette ou une canette de soda… En Italie et dans certains autres endroits du monde, des villages ont choisi de vous proposer des maisons pour un euro symbolique ! Contre une petite pièce qui ne vaut pas grand-chose, vous devenez potentiellement propriétaire d’une bâtisse. Née en Italie, l’idée a été mise en place pour éviter la désertification des petits villages. Avec un prix si bas, les futurs propriétaires se bousculent et relancent, en partie, une économie locale tombée en désuétude. Petit tour de quelques villages qui ont opté pour les maisons à 1 €.

L’Italie, championne du monde des maisons à 1 €

La Dolce Vita est une expression italienne et c’est peut-être ce qui qualifie la vie à Ollolai, une commune italienne de la province de Nuoro comptant moins de 1 500 habitants. Quelques maisons à 1 € seraient encore disponibles, mais nous n’avons pas pu le vérifier. Si vous préférez poser vos valises en Sicile, la ville de Delia et ses 4 500 habitants proposent aussi des maisons à 1 €. Des maisons dans lesquelles il serait possible de vivre immédiatement, ce qui sous-entendrait qu’il n’y a pas de gros travaux à prévoir (CQFD). La Sicile dispose d’une seconde ville qui propose ce type de maisons : Sambuca di Sicilia.

Des maisons à 1 € partout pour repeupler l’Italie ?

En Italie, il semblerait que chaque région ou presque possède sa ville de maisons à 1 € ! Dans les Pouilles, c’est la ville de Biccari ou celle de Borgomezzavalle pour la région du Piémont. En Toscane, les travaux de rénovation de votre maison à 1 € se dérouleront du côté de Fabbriche di Vergemoli ou encore dans la commune de Pignone en Ligurie. Toutes ces villes italiennes proposeraient encore des maisons à 1 €. Attention, acheter une maison à 1 € peut vouloir dire qu’il faut prévoir 100 000 € de travaux de rénovation. Ne vous attendez pas à acheter une villa avec piscine, où poser vos valises, sans lever le petit doigt… Le but est de faire revenir les personnes et de rénover l’architecture des villages. Il va falloir bosser un peu si vous adoptez l’Italie.

Et ailleurs, cela existe aussi ?

D’autres villes dans d’autres pays avaient lancé le même type d’offre de maison à 1 €, mais elles ont toutes été vendues à priori. C’était le cas de la ville de Corbridge en Angleterre, des îles Pitcairn en Grande-Bretagne, de l’île d’Hokkaïdo au Japon, la ville de Rappottenstein en Autriche et même du petit village de Champ-du-Boult situé en Normandie. Parfois des offres apparaissent pour ce type de maisons vendues contre 1 € symbolique. Souvent, ce sont les communes qui sont à l’initiative de ces offres immobilières à prix cassés. Cela leur permet de faire revenir des habitants, mais également de rénover une vieille bâtisse tout en conservant le charme du village par exemple. À Lannion, la mairie avait mis en vente une maison servant, jadis, de toilettes publiques pour la somme de 7 800 € soit 100 € du mètre carré. Une aubaine, mais quelques travaux à prévoir tout de même !