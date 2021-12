Tokyo : un bar exclusivement dédié aux gens énervés et qui font la tronche

Humeur de chien, massacrante, se lever du pied gauche, être ronchon, ça vous parle ? Ces expressions définissent votre caractère ou votre sentiment dès que vous sortez la tête de l’oreiller ? Peut-être que vous devriez prévoir un petit séjour au Japon, et plus précisément à Tokyo, pour rencontrer des personnes d’aussi mauvaise humeur que vous !

A la fin de l’année dernière, un étrange concept de bar a ouvert ses portes dans la capitale japonaise : Le Negative Cafe and Bar Mori Ouchi. Si vous êtes plutôt de bonne humeur, passez votre chemin, vous n’aurez le droit d’y pénétrer que si la mauvaise humeur vous assaille !

Un café réservé aux ronchons

Le café se situe à Tokyo dans le quartier de Shimokitazawa et il est en fait le reflet culturel des Japonais. En France, quand nous sommes en colère ou mécontent, nous n’avons pas grande difficulté à nous exprimer: on crie, on jure, on râle, bref on reste bien français pour le coup ! Au Japon, exprimer son mécontentement n’est pas très bien vu par les autres…

Un drôle de bar pour de drôles de personnes

Un comptoir, quelques tables, et un concept pour le moins original. A l’intérieur, on trouve des sortes de mini tiny-houses en bois pour que chaque client puisse s’y isoler. A la carte, des plats sains et équilibrés comme savent le faire les Japonais. Mais il est également possible d’apporter sa nourriture à condition de consommer une boisson sur place.

Quant à l’ambiance, elle reste égale à ceux qui entrent dans ce bar. Il semblerait que ce ne soit pas l’endroit idéal pour ressortir avec le sourire jusqu’aux oreilles. Enfin ça existe quelque part à Tokyo, et c’est plutôt rigolo non ?

Mais au fait, pourquoi est-on de mauvaise humeur ?

Il existe de nombreuses (bonnes ou mauvaises) raisons d’être de mauvaise humeur. Pour certains, cela peut même sembler inné tant ils sont toujours de mauvais poil. Pourtant, la mauvaise humeur peut avoir certaines sources physiologiques… Voici les trois causes les plus fréquentes de cet état désagréable pour soi et pour les autres :

Le manque de sommei l est un facteur déterminant dans l’humeur de la journée. Les spécialistes rappellent qu’une nuit de sommeil doit durer entre 7 et 9 h et non 4 ou 5 comme certains. Le sommeil est essentiel pour se sentir bien.

l est un facteur déterminant dans l’humeur de la journée. Les spécialistes rappellent qu’une nuit de sommeil doit durer entre 7 et 9 h et non 4 ou 5 comme certains. Le sommeil est essentiel pour se sentir bien. La consommation excessive de caféine. On connaît les vertus du café, mais aussi ses inconvénients. Boire trop de café excite le cerveau et peut provoquer fatigue, irritation et manque de sommeil, un cercle vicieux en somme ! Pour éviter l’humeur massacrante, on arrête le café après 16 heures et on limite sa consommation à 4 tasses par jour . Et si, au réveil vous êtes vraiment de très mauvaise humeur, vous pourrez vous délecter d’un petit expresso quand même. Mais pas le soir.

. Et si, au réveil vous êtes vraiment de très mauvaise humeur, vous pourrez vous délecter d’un petit expresso quand même. Mais pas le soir. Pour les femmes, le syndrome prémenstruel est souvent la cause d’une humeur peu agréable. Douleurs, maux de tête, fatigue, tous ces éléments font que l’humeur s’en ressent. Une fois cette période passée, normalement la bonne humeur revient. Et c’est aussi valable pour les femmes en ménopause.

Si vous êtes vraiment de mauvaise humeur, vous savez désormais que les Japonais vous ont réservé un bar. Comme ce doit être bizarre de prendre un verre avec uniquement des gens qui tirent la tronche ! Cela ne donne pas très envie de tester quand même, à moins d’avoir envie de conserver son humeur massacrante. A vous de juger !