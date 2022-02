LIDL dévoile des sneakers qui ressemblent à des “Louis Vuitton” et c’est ENCORE un énorme succès !

La chaîne de magasins allemande Lidl pourrait bien encore faire parler d’elle dans les prochains jours. Nous connaissons la stratégie commerciale plutôt agressive de l’enseigne qui consiste à mettre en vente des stocks limités, à date précise, de produits de qualité à bas prix: outillage, électroménager, domotique, vêtements, il suffit d’être dans votre magasin aux dates données pour bénéficier de produits à prix cassés. On se souvient du Monsieur Cuisine Connect, le robot multifonction qui avait créé des émeutes, ou encore des pulls de Noël qui se sont arrachés comme des petits pains… Plus récemment, le superbe vélo électrique vendu chez Lidl n’avait pas résisté à l’assaut des consommateurs, et la rupture de stock avait été très rapide. Cette fois, ce sont des sneakers qui ressemblent à celle de la marque de luxe Louis Vuitton, qui pourraient séduire de nombreux clients. Présentation.

Des chaussures Vuitton chez Lidl ?

Alors non, pas tout à fait ! Les baskets Vuitton, c’est un peu la Rolls Royce des sneakers pour celles et ceux qui aiment la marque et surtout qui en ont les moyens ! Les vraies sneakers de la marque de luxe se vendent autour de 1000€ la paire… Oui, c’est du luxe, on vous avait prévenu ! Si vous avez envie de porter des Vuitton qui n’en sont pas, courez chez Lidl, avec 1000€, vous devriez pouvoir en acheter plus de 70 paires…

Disparus, le bleu, le rouge et le jaune de Lidl

Une fois n’est pas coutume, vos pieds ne seront pas aux célèbres couleurs de la marque Lidl. Sobres, classes, stylées, elles se portent aussi bien avec un costume qu’avec un jean ou un survêtement. Noires avec une semelle blanche, elles détonnent un peu avec ce qu’ils proposent d’habitude… Et leur revêtement noir/marron criblé de petits motifs imprimés ressemblent étrangement à ceux que l’on trouve sur les célèbres sacs à mains Vuitton… Des sneakers fashion, qui ressemble à la célèbre marque de luxe, mais que tout le monde va pouvoir porter.

Et elles seraient très confortables

Oublions le fait qu’elles ressemblent à la marque de luxe, elles sont d’abord confortables et abordables. La semelle TPR offre un excellent amorti et elles soutiennent parfaitement le pied… Pour éviter les irritations, Lidl a choisi une structure supérieure mixte polyuréthane sans N,N-Diméthylformamide (DMF). Rappelons que le DMF est un solvant couramment utilisé qui présente des risques d’irritation pour la peau. Les nouvelles baskets Lidl offrent donc la qualité, la sécurité, la tendance pour la modique somme de 13.99€ ! Peut-être ne dureront-elles pas aussi longtemps que celles d’origine, mais avant d’en atteindre le prix, vous aurez de quoi les amortir… Nous n’avons pas vérifié si elles étaient encore disponibles, mais elles se trouvent en magasins depuis le 17 février. Il est peut-être encore temps, trois jours après leur sortie, tout est encore possible.

Attention aux futures petites annonces !

Décidément, Lidl nous étonnera toujours ! Et attention, dans les prochains jours, les petites annonces devraient fleurir: si vous recherchez les sneakers originales, et que vous les trouvez à 100€ dans les annonces sur internet, posez vous des questions… Et à l’inverse, si de vraies Vuitton sont vendues au même prix, ce sont peut-être des Lidl !