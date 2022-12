Lyon, Paris, etc. cette application « ludique » simule l’impacte d’un astéroïde sur votre ville natale

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’une croyance étonnante des Gaulois ! Ce peuple très religieux pensait que la voûte céleste était maintenue par des colonnes qui s’effondreraient lorsque viendrait la fin du monde. Ils craignaient donc que le ciel leur tombe sur la tête ! Aujourd’hui, nous n’avons plus vraiment cette croyance, mais certaines personnes ont l’intime conviction que la Terre sera détruite par une ou plusieurs astéroïdes venus de l’espace un jour. Il est déjà arrivé que des météorites ou des astéroïdes de petite taille viennent percuter la Terre, mais nous avons échappé jusque-là aux énormes astéroïdes qui pourraient réduire la planète à néant. Pour connaître l’impact d’un astéroïde qui tomberait sur votre maison, il existe un site amusant baptisé Asteroid Launcher. Découverte.

Asteroid Launcher, qu’est-ce que c’est ?

Rappelons qu’un astéroïde est « une planète mineure composée de roches, de métaux et de glaces, et dont les dimensions varient de l’ordre du mètre (limite actuelle de détection) à plusieurs centaines de kilomètres » (Source Wikipedia). Cette application a été développée par Neal Agarwal, un développeur ayant un don pour créer des applications amusantes. La dernière en date est donc Asteroid Launcher, une application qui va vous montrer les dégâts que pourrait provoquer un astéroïde qui tomberait sur le toit de votre maison. Il est possible de régler le diamètre de l’astéroïde, sa vitesse, son angle de vitesse et également sa couleur pour le fun !

Un astéroïde sur Paris, les prévisions

Nous nous sommes amusés à utiliser ce drôle de site et, franchement, on espère de tout cœur que les astéroïdes épargneront la Terre. Nous avons choisi un astéroïde qui tomberait sur Paris avec les mesures suivantes :

Diamètre : 750 m

Rapidité : 28 km/s

Angle d’impact : 45°

En lançant l’astéroïde, on apprend qu’un cratère de 18 km serait créé et que 3 192 810 personnes seraient vaporisées dans le cratère. On sait aussi que le cratère serait profond de 700 m et qu’il aurait percuté le sol à une vitesse de 28 km/s. L’impact produirait une explosion équivalente à 111 Gigatonnes de TNT. Rassurez-vous, d’après les statistiques, cet impact ne se produit que tous les 949 000 ans. Quant à l’onde de choc, elle tuerait 3 524 180 personnes et endommagerait les poumons de toutes personnes se trouvant à moins de 93 km. La totalité des Franciliens survivants seraient sourds, puisqu’elle romprait leurs tympans dans un rayon de 120 km. Enfin, les habitants devenus sourds n’auraient plus de maisons sur 280 km autour de Paris.

Et à Lyon, cela donnerait quoi ?

Pour Lyon, nous avons choisi un « modèle plus petit ». À savoir, 500 m de diamètre, 17 km/s pour la vitesse et 45° pour l’angle d’impact. Un petit cratère de 9,6 km viendrait engloutir Villeurbanne et Tassin La Demi-Lune. Près de 5 millions d’habitants seraient touchés par l’impact de cet astéroïde sur la ville des Lumières ! Un astéroïde de cette taille touche la Terre tous les 164 000 ans, les Lyonnais ont donc encore un peu de marge.

Et au niveau de la boule de feu provoquée par la chute de l’astéroïde, elle provoquerait la mort de 1 076 002 personnes, brûlerait 267 818 personnes au 3e degré et 1 056 730 personnes au 2e degré. Tout vêtement s’enflammerait à 62 km de l’impact et les arbres à 126 km. Des scenarios apocalyptiques qui pourraient cependant arriver. Le dernier astéroïde s’est écrasé sur Terre le 19 novembre dernier, et est passé plutôt inaperçu. Avec un petit mètre de diamètre, le WJ1 est tombé à proximité de la ville de Toronto au Canada, mais il n’a fait aucun dégât et c’est plutôt une bonne nouvelle ! Plus d’informations : Asteroid Launcher.