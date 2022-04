Plufl : ce coussin géant pour la sieste (qui s’inspire des coussins canins) fait exploser les compteurs sur Kickstarter

Votre chien a peut-être la chance de dormir dans un panier qui fait fureur depuis quelques années, le One Pets Top ou modèle semblable… Ce fameux coussin dans lequel le chien se love et qui est censé être anti-stress, confortable, luttant contre les douleurs liées à l’arthrose etc… Si vous avez déjà observé votre chien y dormir, il faut bien avouer que ce coussin a l’air hyper confortable. Vous avez peut-être déjà imaginé qu’il puisse exister pour les humains, tant le chien semble vivre sa meilleure vie ! C’est probablement en observant les chiens ou chats se prélasser dans leur coussin magique, que des étudiants canadiens ont eu l’idée de développer le modèle pour humain. Découverte !

La genèse du projet de lit pour chien, pour humain !

On se demande presque pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt ! Noah Silverman et Yuki Kinoshita sont tous deux étudiants en économie internationale à l’Université de Colombie Britannique, ils se passionnent pour l’entreprenariat, et pour la sieste… En observant le succès de ce lit pour chien, ils ont décidé de l’inventer pour les humains. Leur lit qui semble si moelleux et confortable s’appelle Plufl, et se présente comme l’un “des premiers produits de confort au monde optimisé pour l’expérience de la sieste” !

Une campagne sur Kickstarter qui cartonne

Apparemment, le lit de sieste Plufl intéresse de nombreux internautes… Alors que les co-fondateurs espéraient récolter la somme de 23788€ sur Kickstarter pour lancer leur projet, ils ont déjà récolté plus de 131 000€ à 14 jours de la fin de la campagne de financement ! Noah Silverman s’étonne de cet engouement pour la sieste et pour leur coussin géant. Ils sont partis d’une idée loufoque, avec un produit qui existait déjà, mais qu’ils ont finalement juste transposé à taille humaine ! 9 millions de vues sur TikTok en quelques semaines, des millions de followers supplémentaires, et un véritable intérêt pour ce produit. Ils pensaient n’intéresser que les étudiants, et finalement ce sont des personnes de tous bords qui acclament la sortie de ce lit fantastique.

Pourquoi un tel engouement ?

Selon les fondateurs, les lits sont fabriqués avec une mousse à mémoire de forme orthopédique et recouverts de fausse fourrure, exactement comme les modèles originels pour chiens. La bordure est rembourrée, ce qui permet d’y mettre vos pieds, vos mains et votre tête et de vous y sentir comme dans un cocon. Pour l’un des fondateurs, le Plufl c’est comme un gros câlin que l’on vous ferait ! “C’est vraiment un produit de relaxation anti-stress et anti-anxiété. Nous essayons donc de choisir des oreillers et des tissus pour vous mettre à l’aise lorsque vous l’utilisez”. Pour le moment, les livraisons sont prévues en novembre 2022, mais uniquement au Canada et aux Etats-Unis. Le Plufl coûtera 399$ (au lieu de 499$) lorsqu’il sera commercialisé… Au vu du succès de cette campagne, nul doute qu’il arrivera en France, ou qu’il sera très vite copié… Les images fournies par les deux étudiants donnent vraiment envie d’essayer ce lit pour une sieste voire pour la nuit non ? Il faudra juste passer la barrière psychologique qui pourrait vous laisser entendre que vous dormez dans le même panier que votre chien, mais ça devrait aller ! Plus d’infos : Kickstarter / plufl.com