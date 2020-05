Un bar de plage propose des « tables bouées » roulantes pour faire respecter la distanciation sociale

En France, les bars et restaurants n’ont pas encore eu le droit de rouvrir, peut-être le 2 juin ? Ce qui n’est pas le cas dans d’autres pays, comme aux Etats-Unis où dans certains états, les clients peuvent à nouveau prendre un verre. La station balnéaire d’Ocean City dans le Maryland innove en matière de distanciations sociales.

Ils n’ont pas vraiment le choix, au risque de voir leur établissement fermé à nouveau. Le bar de plage Fish Tales Bar & Grill lance une nouvelle manière de partager un verre. Désormais chaque client doit se glisser dans une immense chambre à air sur roulette !

Afin de respecter le mètre de distance conseillé, le gérant a fait fabriquer des tables-bouées ! Une planche ronde au milieu de la bouée pour poser son verre, des pieds sur roulettes et le tour est joué. Les distances sont respectées et les clients peuvent même s’amuser aux bouées tamponneuses… Il faut tout de même un peu de place pour se déplacer puisque désormais le client se déplace avec sa table !

Les gérants sont prêts à tout pour limiter la casse économique et rouvrir leurs établissements. Aux Pays-Bas, ce sont des abat-jours centraux qui isolent les convives les uns des autres. A Singapour, un chien-robot arpente le parc pour faire respecter ces fameuses distanciations sociales.

A quelques jours d’une potentielle réouverture en France, nous avons hâte de découvrir comment nous pourrons partager un verre ou un repas. On ne doute pas que certains trouveront des idées plus ou moins farfelus pour être conforme avec l’obligation actuelle… On a hâte quand même !