Un japonais invente une sucette électronique capable de reproduire les goûts sans aucun aliment en bouche !

Si vous aimez les saveurs naturelles, issues de fruits biologiques vous pourriez être choqués par ce qui va suivre ! Si, en revanche, le « synthétique technologique » ne vous rebute pas, vous pourriez trouver le concept de la « sucette électronique » intéressant.

En revanche pour le côté innovation, cette sucette aux goûts interchangeables est un petit bijou… Vous comprendrez que nous ne jugerons pas de ses qualités gustatives mais uniquement de son côté technique… Rassurez-vous nous préférons les sucettes au bon goût de fraise ou de coquelicots… Et tant pis pour les kilos ! Ils sont fous ces japonais !

La sucette électronique de Homei Miyashita, de l’université Meiji à Tokyo est un « synthétiseur électronique de goût » ! Concrètement vous léchez un tube de gels colorés qui recrée artificiellement le goût citron, steak grillé ou même sushis ! L’avantage étant pour ceux qui suivent un régime amincissant…. Le goût (ou pas) mais garanti sans aucune prise de poids !

Comment ça marche ?

Ce synthétiseur de goût a même un petit nom : Norimaki ! 5 tubes de pixels RGB juxtaposés vont apporter les différents goûts que l’on trouve dans la nourriture. Chacun des tubes est rempli d’un gel coloré d’agar-agar issu d’une algue. Et chaque tube de gel apporte l’une des saveurs :

Chlorure de magnésium pour le goût amer

Glycine pour le goût sucré

Acide citrique pour le goût acide

Chlorure de sodium pour le goût salé

Glutamate de sodium pour le goût umami (viande fumée, crustacé)

Attention à la surtension !

Et le plus beau reste à venir… Comme la sucette est enveloppée dans une feuille de cuivre conducteur, le choix des goûts va venir en décharge électrique sur votre langue… Pas d’électrocution possible le courant est très faible. En fonction de votre réglage, le courant empêchera ou autorisera certaines saveurs à passer ou les bloquera.

Crédit photo : Homei Miyashita / YouTube

A vous le pavé de saumon citronné, ou la glace à la fraise artificielle sans aucun aliment en bouche… En France, la bonne bouffe et les plaisirs épicuriens sont notre signature … Cette sucette qui n’en n’a que le nom arrivera-t-elle à conquérir notre pays de saveurs ? Franchement nous en doutons !