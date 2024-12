Un platiste dépense 36000€ pour se rendre en Antarctique et prouver que la Terre est… ronde

Le conspirationniste Jeran Campanella est assez célèbre sur la Toile, en effet, il est derrière la chaîne YouTube Jeranism qui compte un peu plus de 160 000 abonnés. Le jeune vidéaste est également connu en tant que partisan de la Terre plate. Pour rappel, les platistes considèrent la Terre comme un gigantesque disque immobile bordé par l’Antarctique. Au-dessus se trouverait un dôme dont le rôle est de maintenir l’atmosphère en place. Dans le cadre du projet « The Final Experiment » organisé par un pasteur du Colorado répondant au nom de Will Duffy, Jeran Campanella a participé à un voyage en Antarctique en compagnie d’autres platistes. L’expédition a également vu la participation de partisans de la Terre ronde.

Mettre fin à un vieux mythe

Selon les explications du créateur du projet, celui-ci a été établi dans le but de « mettre un terme au débat sur la forme de la Terre ». L’Antarctique n’a pas été choisi par hasard. Le Soleil de Minuit de cette immense étendue de terre située autour du pôle Sud figure parmi les nombreux indices qui prouvent que la planète bleue est ronde. Ce phénomène se manifeste par une présence continue du soleil dans le ciel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant l’été. Cela n’est possible que si la Terre adopte une forme sphérique ainsi qu’une position inclinée.

Le Traité sur l’Atlantique comme l’un des motifs du voyage

Le choix de l’Antarctique comme destination découle également du fait que certains platistes considèrent le Traité sur l’Antarctique comme une barrière pour empêcher la population civile de se rendre sur le continent austral. Pour eux, cet accord qui a été signé en 1959 a pour but de cacher la vérité sur la forme de la Terre. Ensemble, les membres de l’expédition ont ainsi pu observer le fameux Soleil de Minuit. Face à cette découverte inattendue, le YouTubeur n’a eu d’autre choix que de reconnaitre qu’il avait tort.

Obligé de changer de camp !

« Parfois, vous avez tort dans la vie. Je pensais qu’il n’y avait pas de soleil 24 heures sur 24. En fait, j’en étais assez sûr », a déclaré le complotiste dans une vidéo YouTube. Conscient qu’il risque de s’attirer la foudre des platistes, Jeran Campanella a également demandé à la communauté de ne pas condamner son opinion. « N’écoutez pas mes croyances ou mon opinion, cela ne devrait pas vous importer. Mais vous devriez au moins pouvoir accepter que le soleil fait exactement ce que ces gars ont dit », a-t-il ajouté.

Il aura dont fallu un voyage dans l’Antarctique pour démontrer à ces platistes qu’ils avaient tort, étés vous de ceux qui ne croient que ce qu’ils voient ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .