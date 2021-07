Comment serait la vie sur Terre si celle-ci était plate ?

Nous vivons sur une planète sphérique, légèrement aplatie aux pôles. La forme de la Terre ne devrait plus faire débat, car la science l’a confirmé à maintes reprises. Malgré cela, il y a encore des gens qui croient que nous vivons sur un énorme disque. Des chercheurs ont d’ailleurs déjà mené des travaux pour montrer à quel point une planète plate serait ridicule. En voici quelques-uns.

Pas de gravité sur une terre plate

La gravité telle que nous la connaissons changerait radicalement. Sur une planète sphérique, elle est la même pour tous les objets, où qu’ils se trouvent à la surface. Une Terre plate n’aurait aucune gravité, et une planète en forme de disque ne serait pas possible dans des conditions de gravité réelles, selon les calculs du mathématicien et physicien James Clerk Maxwell dans les années 1850.

Une absence d’atmosphère

Sans gravité, une Terre plate ne pourrait pas avoir d’atmosphère. C’est la force de gravité qui maintient ce voile autour de notre planète. Et sans cette couverture protectrice, toutes les formes de vie seraient exposées au vide de l’espace. Cela conduirait à une asphyxie en quelques secondes, a écrit le zoologiste Luis Villazon dans le magazine BBC Science Focus. En outre, l’eau s’évaporerait dans le vide de l’espace. La température de surface chuterait également, ce qui entraînerait le gel rapide de l’eau restante.

L’eau au centre du disque planétaire

Si la Terre était un immense disque, le pôle Nord géographique se trouverait au milieu du disque. L’existence de la gravité ferait qu’il se concentrerait en ce point. Les précipitations graviteraient également vers ce point. Plus on s’éloigne du centre, plus les précipitations seraient horizontales. L’eau des rivières et des océans s’accumulerait également au centre de l’immense structure, selon l’Observatoire terrestre Lamont-Doherty de l’Université Columbia aux États-Unis.

Pas de GPS

Le GPS n’existerait pas. Il serait effectivement difficile de mettre des satellites en orbite autour d’une planète de forme plate. « Il y a un certain nombre de missions satellitaires dont dépend la société qui ne fonctionneraient tout simplement pas », a expliqué James David, géophysicien à l’observatoire terrestre Lamont-Doherty.

Des voyages beaucoup plus éprouvants

Les voyages seraient beaucoup plus longs et plus éprouvants. Se déplacer sur une planète sphérique est beaucoup plus pratique que sur un vaste disque.

Une absence de magnétosphère

Sur une Terre plate, sans noyau solide pour générer un champ magnétique, la couche protectrice qu’est la magnétosphère cesserait d’exister. Nous ne pourrions plus admirer les aurores boréales. Le plus inquiétant est que nous serions sans protection contre les radiations solaires.

Une difficulté pour les observations astronomiques

Les nuits étoilées seraient identiques peu importe le point d’observation sur une planète en disque. L’humanité manquerait alors de nombreuses découvertes astronomiques.

Pas de tempêtes

La nature rotative dévastatrice des tempêtes tropicales provient de l’effet de Coriolis de la Terre sphérique. Les tempêtes de l’hémisphère nord tournent dans le sens des aiguilles d’une montre et celles de l’hémisphère sud dans le sens inverse. Cependant, sur une planète plate et stationnaire, aucun effet de Coriolis ne serait généré. L’absence de cet effet signifie l’absence d’ouragans, de typhons et de cyclones.