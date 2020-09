Eight360 Nova : un simulateur capable de pivoter à 360° pour mieux profiter de la réalité virtuelle

Pour l’heure, la réalité virtuelle passe essentiellement par l’ouïe et la vue. Cependant, les mouvements jouent aussi un rôle essentiel et définissent la qualité de l’immersion. C’est visiblement pour cette raison que la Nova a été créée. Il s’agit d’un simulateur de réalité virtuelle qui a la particularité d’arborer une forme sphérique.

Ayant été conçue par Eight360, une jeune entreprise implantée à Wellington, en Nouvelle-Zélande, cette machine pour le moins étonnante est en mesure de reproduire les évolutions d’un avion, d’une voiture ou encore d’un bateau. Cela est rendu possible par sa capacité à tourner sur elle-même à 360°.

Un simulateur pour éliminer les sensations de nausée en réalité virtuelle

L’un des principaux atouts de ce simulateur sphérique est que grâce à sa capacité à tourner dans tous les sens, il permet de résoudre le problème de la désorientation en réalité virtuelle. En effet, lorsqu’on plonge dans un monde imaginaire et que notre corps ne bouge pas avec ce qu’on voit, on perd facilement nos repères. Un phénomène qui n’est pas sans danger. Pour les plus sensibles, cela peut entrainer des sensations de nausée.

À l’heure actuelle, la Eight360 Nova en est à sa troisième évolution. Elle pèse environ une demi-tonne et possède un habitacle d’environ 2 m². Les armatures sont en plexiglas. À l’intérieur de la capsule se trouve une roue qui permet une rotation libre autour de tous les axes.

Crédit photo : eight360.com

On soulignera aussi la présence d’un ordinateur puissant, d’une chaise et de gadgets nécessaires au contrôle de la simulation. Le simulateur est dépourvu d’écran étant donné que l’utilisateur se servira d’un casque VR à la place.

Une plateforme de simulation qui ne s’adresse pas à tous

La Nova est certainement la plateforme de simulation en réalité virtuelle que tout le monde rêve de posséder. Néanmoins, avant d’envisager de la commander auprès d’Eight360, sachez d’abord qu’elle n’est pas conçue pour le jeu vidéo, et ce, bien qu’elle possède la capacité à s’adapter à ce genre d’utilisation. La principale raison de cela est qu’elle coute relativement cher. L’appareil est si cher à fabriquer et à entretenir que la start-up ne le commercialisera même pas, note core77.com. Au lieu de cela, Eight360 le proposera sous forme d’une location annuelle au prix de 150 000 dollars !

