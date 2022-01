PS6 : Voila à quoi pourrait ressembler la future Playstation 6 de Sony

Il se dit en coulisses que la fameuse Playstation 5 est en cours de réapprovisionnement… Et si Sony sortait bientôt la Playstation 6 ? Non, ce n’est pas une information croustillante et en avant-première, rien n’est prévu du côté de la firme japonaise. Peut-être qu’ils vont préférer livrer des PS5 plutôt que déjà penser à la PS6 ! Cela n’a pas empêché une créatrice chinoise, She Yin, d’imaginer un concept de PS6… Rassurez-vous, ce n’est qu’un concept de designer, pas une réalité…. La conception est minimaliste et rappelle étrangement d’anciens modèles de consoles Sony. Présentation.

Le design de la PS5

La dernière console de Sony, que certains n’ont vu qu’en photo soit dit en passant, ne ressemble pas vraiment à ses ancêtres… Avec un design ultra-futuriste et des dimensions bien plus grandes, il est impossible de la louper dans un salon ! A l’inverse de la PS4 qui se faisait plutôt discrète… Côté design, la PS5 se démarque de sa principale concurrente, la Xbox Series X ou S de Microsoft. She Yin s’est plus probablement inspiré des anciennes consoles pour proposer son concept original. Une conception minimaliste qui remonte aux racines de la fameuse série de consoles.

Le design de la PS5 semble plaire

Au vu du nombre de ventes de la PS5, 15.28 millions de consoles en 13 mois malgré les ruptures de stock, il semble que Sony ait fait mouche avec ce design particulier. Microsoft plafonne à moins de 10 millions de vente sur la même période et sans rupture de stocks. La Playstation 6 est tout de même en prévision chez le géant japonaise, mais pas avant 2026… Il faudra donc, comme pour la Playstation 5 dont le développement avait débuté en 2015, environ 5 ans pour que la PS6 voit le jour ! Les designers de Sony s’inspireront-ils du concept de la jeune créatrice chinoise ?

A quoi ressemble le concept de la PS6 ?

La forme imaginée par la conceptrice est un mixe de la Playstation 2 et de la Playstation 3… L’esthétique semble un peu vintage, et c’est peut-être bien imaginé, quand on sait que la plupart des gamers sont aussi de grands collectionneurs de consoles anciennes. On peut voir sur le concept des formes plus géométriques avec des évents très grands pour un meilleur refroidissement du processeur probablement.

Sur cette version, qui correspondrait à la version classique avec CD de jeu, on peut voir qu’il s’insère sur le haut de la console… Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? La Playstation 1 avec son clapet qui s’ouvrait pour y insérer le CD-ROM ! Si le concept semble minimaliste, avec des ports de connexion et l’alimentation à l’avant, il pourrait plaire tant il rappelle les débuts de cette désormais mythique série de consoles de jeu…

