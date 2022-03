Baluchon Kalzennig : une Tiny House clé en main et familiale

Le mouvement des micromaisons (tiny houses) est apparu pour la première fois aux États-Unis au début des années 2000. Il prône le retour à un mode de vie simple, tout en défendant des causes écologiques. Le concept n’a cessé d’évoluer au fil des années, mais cela s’est toujours fait dans le respect du principe de base qui est de préserver l’environnement. Aujourd’hui, il existe un large éventail de modèles de tiny houses pour répondre à tous les besoins. Elles peuvent servir de maison principale, de logement de vacances ou encore d’une annexe pour recevoir des invités. Grâce à leur mobilité et leur taille réduite, ces cabanes modernes sur roues s’intègrent partout, à condition de respecter certaines règles.

Kalzennig, une tiny house livrée clé en main

En Loire-Atlantique, Romain et Soizic viennent d’acquérir la Tiny house Kalzennig. Livrée clé en main par la société Baluchon, cette maisonnette possède la configuration et le confort nécessaires pour constituer une maison principale. Tout d’abord, en termes de couchages, elle peut accueillir trois à cinq personnes grâce à ses deux chambres disposées en mezzanines et au canapé-lit situé au rez-de-chaussée. L’accès aux mezzanines se fait avec un filet suspendu et une balustrade en cordage « zigzag ». L’escalier dissimule des rangements, y compris une penderie. Dans la petite salle de vie, deux tables modulables en chêne peuvent faire office de coin repas ou de bureau, selon les besoins. Au-dessus, un écran de projection enroulable est à la disposition des occupants pour visionner, par exemple, un film depuis le canapé. L’espace jouit d’une très belle luminosité grâce à de grandes fenêtres, mais aussi à un éclairage LED sophistiqué.

Un modèle bien équipé

Côté cuisine, on retrouve tous les équipements classiques : évier, gazinière, frigo et même un ballon d’eau chaude. Au fond de la maisonnette, les sanitaires intègrent des toilettes confortables, une douche de 80 x 100 cm ainsi qu’un meuble suspendu pour ranger ses effets personnels. Il y a également une chatière. L’extérieur de la Tiny house Kalzennig est tout aussi soigné que son intérieur: le niveau supérieur bénéficie d’un revêtement en aluminium bleu ciel à la fois esthétique et résistant. Le reste de la structure est construit en bois. La cerise sur le gâteau ? Quatre jolis pots de fleurs décorent la micromaison. Le tout est monté sur une plateforme remorquable à deux essieux !

Attention aux réglementations !

En France, la législation sur les tiny houses demeure assez floue. En fait, tout dépend du type d’usage: les formalités sont différentes pour une utilisation permanente ou périodique (moins de trois mois par an). Le plus sûr est de se renseigner auprès de la mairie pour connaître les réglementations en vigueur. En outre, un permis BE est nécessaire pour prendre la route avec une tiny house. De même, il est conseillé de souscrire une assurance. Plus d’infos : tinyhouse-baluchon.fr.